Зеленський відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп на Дніпропетровщині

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп, де тренуються українські військові. Про це Президент повідомив у соцмережах, пише УНН.

Продовжуємо нашу роботу на Дніпровщині. У центрі підготовки, де тренуються наші мобільні вогневі групи, побачив, як проходить навчання наших бійців – наших захисників неба - написав Президент.

Також Зеленський вручив бійцям мобільних вогневих груп державні нагороди.

Доповнення

Напередодні Президент заявив, що російське військове керівництво розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для своїх терористичних атак. Україна працює над тим, щоб додати можливостей Силам оборони збивати ракети та дрони та захистити небо.