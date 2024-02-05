Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп на Днепропетровщине
Киев • УНН
Во время визита в Днепропетровскую область президент Зеленский посмотрел, как украинские военные тренируются в центре мобильных огневых групп, и вручил государственные награды некоторым солдатам.
Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп, где тренируются украинские военные. Об этом Президент сообщил в соцсетях, пишет УНН.
Продолжаем нашу работу на Днепровщине. В центре подготовки, где тренируются наши мобильные огневые группы, увидел, как проходит обучение наших бойцов - наших защитников неба
Также Зеленский вручил бойцам мобильных огневых групп государственные награды.
Дополнение
Накануне Президент заявил, что российское военное руководство рассматривает Днепропетровскую область как одну из основных мишеней для своих террористических атак. Украина работает над тем, чтобы добавить возможностей Силам обороны сбивать ракеты и дроны и защитить небо.
Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп на Днепропетровщине
Во время визита в Днепропетровскую область президент Зеленский посмотрел, как украинские военные тренируются в центре мобильных огневых групп, и вручил государственные награды некоторым солдатам.
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