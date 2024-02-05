Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп на Днепропетровщине

Организовывал мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину: на Харьковщине объявлено подозрение пособнику оккупантов

В Балаклее Харьковской области, местный житель сотрудничал с российскими представителями во время оккупации и организовывал массовые мероприятия в поддержку россии, и теперь ему сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами.