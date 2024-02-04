росія розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для терористичних атак - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що росія розглядає Дніпропетровську область як одну з головних цілей для терористичних атак за допомогою ракет і безпілотників.
Російське військове керівництво розглядає Дніпропетровщину як одну з основних мішеней для своїх терористичних атак. Україна працює над тим, щоб додати можливостей Силам оборони збивати ракети та дрони та захистити небо. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому звернені, повідомляє УНН.
Повітряне командування "Схід". Доповідь і детальна розмова щодо захисту неба над Дніпровщиною. Небезпека постійна, висока, Росія розглядає регіон як одну з основних мішеней для терористичних атак. Саме наші підприємства, наш економічний потенціал, цей регіон. Ми працюємо, щоб додати можливостей збивати ракети, збивати дрони
Президент наголосив, що воїни Повітряних сил, мобільні вогневі групи, кожен, хто воює саме проти російського повітряного терору, "заслуговують на нашу з вами вдячність і подальше посилення. Зокрема, ми готуємо нові перемовини з партнерами щодо цього",
Також Зеленський повідомив, що у Кривому Розі провів нараду щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини.
"Захист енергообʼєктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей", - вказав голова держави.
За його словами, окремою доповіддю була щодо захисту від диверсантів та колаборантів. "У правоохоронців є непогані результати", - вказав Президент.
Зеленський обговорив з повітряним командуванням "Схід" захист України з новими західними системами ППО 04.02.24, 16:17 • 47269 переглядiв