Зеленський обговорив з повітряним командуванням "Схід" захист України з новими західними системами ППО

Президент України Володимир Зеленський обговорив із бійцями повітряного командування "Схід" захист українських міст і сіл, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту завдяки майбутньому постачанню західних систем протиповітряної оборони. Про це Президент повідомив у Telegram, пише УНН.

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Повітряне командування "Схід". Обговорили захист наших міст і сіл, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту з повітря. Поспілкувалися про особливості застосування західних систем ППО та підсилення завдяки майбутньому постачанню - написав Президент.

Також голова держави нагородив бойових пілотів, які захищають українське небо.

"Дякую за ваші влучні дії та знищення ворога", - заявив Зеленський.

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2 лютого Президент оголосив, що Україна отримала дві додаткові системи протиповітряної оборони, які збивають все.