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Зеленський обговорив з повітряним командуванням "Схід" захист України з новими західними системами ППО

Зеленський обговорив з повітряним командуванням "Схід" захист України з новими західними системами ППО

Київ • УНН

 • 47269 перегляди

Зеленський обговорив зі повітряним командуванням "Схід" захист українських міст та інфраструктури від повітряних атак і потенціал для посилення захисту завдяки майбутнім поставкам західних систем протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із бійцями повітряного  командування "Схід" захист українських міст і сіл, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту завдяки майбутньому постачанню західних систем протиповітряної оборони. Про це Президент повідомив у Telegram, пише УНН

Деталі 

Повітряне командування "Схід". Обговорили захист наших міст і сіл, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту з повітря.  Поспілкувалися про особливості застосування західних систем ППО та підсилення завдяки майбутньому постачанню

- написав Президент.

Також голова держави  нагородив бойових пілотів, які захищають українське небо. 

"Дякую за ваші влучні дії та знищення ворога", - заявив Зеленський. 

Доповнення

2 лютого Президент оголосив, що Україна отримала дві додаткові системи протиповітряної оборони, які збивають все.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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