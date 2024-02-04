Зеленський обговорив з повітряним командуванням "Схід" захист України з новими західними системами ППО
Київ • УНН
Зеленський обговорив зі повітряним командуванням "Схід" захист українських міст та інфраструктури від повітряних атак і потенціал для посилення захисту завдяки майбутнім поставкам західних систем протиповітряної оборони.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із бійцями повітряного командування "Схід" захист українських міст і сіл, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту завдяки майбутньому постачанню західних систем протиповітряної оборони. Про це Президент повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
Повітряне командування "Схід". Обговорили захист наших міст і сіл, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту з повітря. Поспілкувалися про особливості застосування західних систем ППО та підсилення завдяки майбутньому постачанню
Також голова держави нагородив бойових пілотів, які захищають українське небо.
"Дякую за ваші влучні дії та знищення ворога", - заявив Зеленський.
Доповнення
2 лютого Президент оголосив, що Україна отримала дві додаткові системи протиповітряної оборони, які збивають все.