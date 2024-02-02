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Збивають все: Зеленський заявив, що в Україну прибули ще дві системи ППО

Збивають все: Зеленський заявив, що в Україну прибули ще дві системи ППО

Київ • УНН

 • 24908 перегляди

Президент Зеленський оголосив, що Україна отримала дві додаткові системи протиповітряної оборони, які збивають все. Крім того, він зауважив, що систем ще недостатньо для повного захисту України.

В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає УНН.

головна новина на сьогодні – новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи – які збивають усе. Будемо захищати регіони. 

- повідомив Зеленський.

Разом з тим, Глава держави наголосив, що поки "систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня".

Україні потрібно більше систем ППО проти балістики - Ігнат02.02.24, 15:52 • 21341 перегляд

Доповнення

За словами військового експерта Владислава Селезньова, Україні потрібно щонайменше 11-13 систем Patriot, або SAMP/T для того, щоб ефективно збивати балістичні ракети.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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