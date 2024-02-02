Збивають все: Зеленський заявив, що в Україну прибули ще дві системи ППО

В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, передає УНН.

головна новина на сьогодні – новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи – які збивають усе. Будемо захищати регіони.