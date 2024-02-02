Сбивают все: Зеленский заявил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО

В Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

главная новость на сегодня - новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат - в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы - которые сбивают все. Будем защищать регионы. - сообщил Зеленский.

Вместе с тем, Глава государства подчеркнул, что пока "систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого ежедневно".

Украине нужно больше систем ПВО против баллистики - Игнат

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По словам военного эксперта Владислава Селезнева, Украине нужно по меньшей мере 11-13 систем Patriot, или SAMP/T для того, чтобы эффективно сбивать баллистические ракеты.