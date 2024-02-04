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Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту Украины с новыми западными системами ПВО

Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту Украины с новыми западными системами ПВО

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 14:17  •  6363 просмотра

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Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту украинских городов и инфраструктуры от воздушных атак и потенциал для усиления защиты благодаря будущим поставкам западных систем противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с бойцами воздушного  командования "Восток" защиту украинских городов и сел, объектов критической инфраструктуры и линии фронта благодаря будущим поставкам западных систем противовоздушной обороны. Об этом Президент сообщил в Telegram, пишет УНН

Детали 

Воздушное командование "Восток". Обсудили защиту наших городов и сел, объектов критической инфраструктуры и линии фронта с воздуха.  Пообщались об особенностях применения западных систем ПВО и усиления благодаря будущим поставкам

- написал Президент.

Также глава государства  наградил боевых пилотов, которые защищают украинское небо. 

"Спасибо за ваши меткие действия и уничтожение врага", - заявил Зеленский. 

Дополнение

2 февраля Президент объявил, что Украина получила две дополнительные системы противовоздушной обороны, которые сбивают все.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Зеленський обговорив з повітряним командуванням "Схід" захист України з новими західними системами ППО
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