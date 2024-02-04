Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту Украины с новыми западными системами ПВО
Киев • УНН
Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту украинских городов и инфраструктуры от воздушных атак и потенциал для усиления защиты благодаря будущим поставкам западных систем противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с бойцами воздушного командования "Восток" защиту украинских городов и сел, объектов критической инфраструктуры и линии фронта благодаря будущим поставкам западных систем противовоздушной обороны. Об этом Президент сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
Воздушное командование "Восток". Обсудили защиту наших городов и сел, объектов критической инфраструктуры и линии фронта с воздуха. Пообщались об особенностях применения западных систем ПВО и усиления благодаря будущим поставкам
Также глава государства наградил боевых пилотов, которые защищают украинское небо.
"Спасибо за ваши меткие действия и уничтожение врага", - заявил Зеленский.
Дополнение
2 февраля Президент объявил, что Украина получила две дополнительные системы противовоздушной обороны, которые сбивают все.
Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту Украины с новыми западными системами ПВО
Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту украинских городов и инфраструктуры от воздушных атак и потенциал для усиления защиты благодаря будущим поставкам западных систем противовоздушной обороны.
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