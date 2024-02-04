россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак - Зеленский

Российское военное руководство рассматривает Днепропетровскую область как одну из основных мишеней для своих террористических атак. Украина работает над тем, чтобы добавить возможностей Силам обороны сбивать ракеты и дроны и защитить небо. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, сообщает УНН.

Воздушное командование "Восток". Доклад и подробный разговор по защите неба над Днепровщиной. Опасность постоянная, высокая, россия рассматривает регион как одну из основных мишеней для террористических атак. Именно наши предприятия, наш экономический потенциал, этот регион. Мы работаем, чтобы добавить возможностей сбивать ракеты, сбивать дроны - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что воины Воздушных сил, мобильные огневые группы, каждый, кто воюет именно против российского воздушного террора, "заслуживают нашей с вами благодарности и дальнейшего усиления. В частности, мы готовим новые переговоры с партнерами по этому поводу",

Также Зеленский сообщил, что в Кривом Роге провел совещание по энерго- и водообеспечению городов и сел Днепровщины.

"Защита энергообъектов. Усиление мобильных огневых групп, ПВО, РЭБ. Восстановление энергомощностей", - указал глава государства.

По его словам, отдельным докладом была по защите от диверсантов и коллаборационистов. "У правоохранителей есть неплохие результаты", - указал Президент.

Зеленский обсудил с воздушным командованием "Восток" защиту Украины с новыми западными системами ПВО