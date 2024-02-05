Зеленский посетил Кропивницкий: обсудил поддержку переселенцев и защиту критической инфраструктуры в регионе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Кропивницкий, и провел там совещание о состоянии дел в регионе. Об этом пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

Детали

По данным ведомства во время этого совещания участники обсудили вопросы помощи внутренне перемещенным лицам. Отмечается, что таких в Кировоградской области почти 90 тысяч. Зеленский отметил, что важно сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места.

Участники отдельно коснулись вопроса защиты объектов критической инфраструктуры и усиления ПВО. Зеленский отметил, что необходимо наращивать системы РЭБ.

Президент отметил, что Кировоградщина - один из тех украинских регионов, который активно помогает стране выстоять как экономически, так и в плане безопасности. Он отметил, что область восстанавливает потенциал своих предприятий.

Дополнительно

В этот же день Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Днепропетровскую область. Где посетил центр подготовки мобильных огневых групп, где тренируются украинские военные. А также ознакомился с работой инновационного учебного заведения, пообщался с учениками и поблагодарил учителей.