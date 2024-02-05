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Зеленський відвідав інноваційний ліцей у Дніпрі та відмітив умови для навчання

Зеленський відвідав інноваційний ліцей у Дніпрі та відмітив умови для навчання

Київ • УНН

 • 26379 перегляди

Президент Зеленський відвідав інноваційний ліцей у Дніпрі та подякував вчителям за те, що, незважаючи на труднощі, забезпечують нормальне життя та умови для навчання українських дітей.

Під час робочої поїздки у Дніпропетровську область, президент Володимир Зеленський ознайомився з роботою інноваційного навчального закладу, поспілкувався з учнями та подякував учителям.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу президента України.

Деталі

Дніпро. Відвідав інноваційний ліцей "Синергія". Класні умови для навчання! Вдячний усім, хто, попри все, забезпечує для українських дітей нормальне життя.

– йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський у рамках візиту поспілкувався з вчителями та учнями ліцею.

Пам’ятати про минуле, але жити сьогодні заради майбутнього. Якщо ти дивишся щоденно назад, ти будеш йти назад. Треба йти вперед. Розвиватися, йти до майбутнього. Вірити у перемогу. Перемога попереду

- зазначив президент у розмові з дітьми.
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Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що росія розглядає Дніпропетровську область як одну з головних цілей для терористичних атак за допомогою ракет і безпілотників.

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп, де тренуються українські військові.

Війна на “землі” зайшла в глухий кут, тому що були затримки в техніці - Зеленський05.02.24, 10:00 • 40403 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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