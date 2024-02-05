Зеленський відвідав інноваційний ліцей у Дніпрі та відмітив умови для навчання
Київ • УНН
Президент Зеленський відвідав інноваційний ліцей у Дніпрі та подякував вчителям за те, що, незважаючи на труднощі, забезпечують нормальне життя та умови для навчання українських дітей.
Під час робочої поїздки у Дніпропетровську область, президент Володимир Зеленський ознайомився з роботою інноваційного навчального закладу, поспілкувався з учнями та подякував учителям.
Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу президента України.
Деталі
Дніпро. Відвідав інноваційний ліцей "Синергія". Класні умови для навчання! Вдячний усім, хто, попри все, забезпечує для українських дітей нормальне життя.
Володимир Зеленський у рамках візиту поспілкувався з вчителями та учнями ліцею.
Пам’ятати про минуле, але жити сьогодні заради майбутнього. Якщо ти дивишся щоденно назад, ти будеш йти назад. Треба йти вперед. Розвиватися, йти до майбутнього. Вірити у перемогу. Перемога попереду
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