Зеленський відвідав інноваційний ліцей у Дніпрі та відмітив умови для навчання

Під час робочої поїздки у Дніпропетровську область, президент Володимир Зеленський ознайомився з роботою інноваційного навчального закладу, поспілкувався з учнями та подякував учителям.

Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу президента України.

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Дніпро. Відвідав інноваційний ліцей "Синергія". Класні умови для навчання! Вдячний усім, хто, попри все, забезпечує для українських дітей нормальне життя.

Володимир Зеленський у рамках візиту поспілкувався з вчителями та учнями ліцею.

Пам’ятати про минуле, але жити сьогодні заради майбутнього. Якщо ти дивишся щоденно назад, ти будеш йти назад. Треба йти вперед. Розвиватися, йти до майбутнього. Вірити у перемогу. Перемога попереду