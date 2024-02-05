Війна на “землі” зайшла в глухий кут, тому що були затримки в техніці - Зеленський
Київ • УНН
Наземна війна в Україні зайшла в глухий кут через затримки з поставками обладнання від західних партнерів, заявляє президент Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 розповів, що наземна війна зайшла в глухий кут через затримки постачання техніки Україні від партнерів, передає УНН.
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Що стосується війни на землі, то ситуація зайшла в глухий кут, це факт, тому що були затримки в техніці, а затримки означають помилки
Він наголосив, що Україна воює з терористами, які мають одну з найбільших армій у світі, а також на необхідності впровадження сучасних технічних засобів.
Окрім того, президент зазначив, що морські операції принесла позитивні результати.
росія втратила багато кораблів, і в Чорному морі нам вдалося побудувати коридор для зернових, тому ця прагматична частина операції з наслідками для економіки була проведена позитивно
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що, хоча росія наразі окупувала близько 26% території України, Україні вдалося зупинити подальше просування російських військ.
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