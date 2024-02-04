Радник Байдена щодо ймовірної відставки Залужного: "Кадрові рішення в ЗСУ - це питання української влади"
Київ • УНН
Радник Байдена з національної безпеки заявив, що кадрові рішення в українській армії є справою виключно української влади.
США залишаються осторонь кадрових рішень у Збройних силах України. Українська влада самостійно приймає рішення щодо кадрових питань в ЗСУ. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван американському телеканалу CBS News, інформує УНН.
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На запитання, чи інформувала українська вдала Білий дім про те, що головнокомандувача буде звільнено, Салліван відповів:
Кадрові рішення в Збройних силах України – це питання української влади. Це не те, про що США повинні зважувати в той чи інший бік. Тому ми залишилися осторонь цього набору кадрових рішень. І, звичайно, це суверенне право України і право Президента України приймати свої кадрові рішення
За його словами, США чітко дали зрозуміти, що просто не збираються втручатись в це конкретне рішення. "Ми це вказали безпосередньо українцям"- зауважив Салліван.
Раніше The Washington Post писав, що українська влада поінформувала адміністрацію США про рішення звільнити з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.