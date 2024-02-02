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Україна повідомила США про рішення звільнити Залужного – The Washington Post

Україна повідомила США про рішення звільнити Залужного – The Washington Post

Київ • УНН

 • 105861 перегляди

Рішення про відставку командувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного було доведено до відома адміністрації США, але деталі його реалізації залишаються незрозумілими.

Українська влада поінформувала адміністрацію США про рішення звільнити з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.

Деталі

За даними видання, чиновники Білого дому не стали підтримувати цього рішення, але й не заперечували проти нього.

Як зазначає газета, президент України Володимир Зеленський ще не підписав указу про звільнення Залужного, коли це може статися, невідомо.

Видання пише, що відставка Залужного – однієї з найпопулярніших постатей у суспільстві, може вплинути на моральний дух військ та підірвати довіру західних донорів. Але будь-який крок США щодо заперечення рішення Зеленського, може розглядатися як надання неправомірного впливу.

Стівен Пайфер, експерт зі Східної Європи зі Стенфордського університету та колишній посол США в Україні, сказав: "Відчуття розколу на самому верху в Києві не йде на користь Україні, але американський уряд не повинен у це вплутуватися".

Президент має право обирати кабінет так, як вважає за потрібне. Рішення має бути одноголосно із Зеленським, як і можливі наслідки

додала президентка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова.

Зеленський міг би відкласти ухвалення рішення на невизначений термін, але це малоймовірно, кажуть люди, знайомі з його думкою, зазначає WP.

Доповнення

Видання стверджує, що під час напруженої зустрічі в понеділок Залужний казав, що новобранці потрібні, щоб досягти успіхів на полі бою в умовах переважаючої вогневої потужності та сили військ Росії.

Зеленський відклав таку кількість призовів, зокрема через те, що Україні бракує грошей на це. Такий агресивний призов також був би політично непопулярним.

Президент не вважає, що ця масова мобілізація чоловіків віком від 18 до 27 років є бажаною чи виправданою на цей час

сказав наближений до Зеленського.

Контекст

Кілька днів тому різні джерела повідомляли, що Залужного усунуть з посади найближчим часом. Західна та українська преса писали, що це питання розглянуть на засіданні ставки за участі президента Володимира Зеленського.

Данілов заявив, що документа про відставку Залужного на сьогодні немає 02.02.24, 18:38 • 30005 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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