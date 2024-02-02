Украина уведомила США о решении освободить Залужного - The Washington Post

Украинские власти проинформировали администрацию США о решении уволить с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

По данным издания, чиновники Белого дома не стали поддерживать это решение, но и не возражали против него.

Как отмечает газета, президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал указ об увольнении Залужного, когда это может произойти, неизвестно.

Издание пишет, что отставка Залужного - одной из самых популярных фигур в обществе, может повлиять на моральный дух войск и подорвать доверие западных доноров. Но любой шаг США по отрицанию решения Зеленского, может рассматриваться как оказание неправомерного влияния.

Стивен Пайфер, эксперт по Восточной Европе из Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине, сказал: "Ощущение раскола на самом верху в Киеве не идет на пользу Украине, но американское правительство не должно в это ввязываться".

Президент имеет право выбирать кабинет так, как считает нужным. Решение должно быть единогласно с Зеленским, как и возможные последствия добавила президент Центра анализа европейской политики Алина Полякова.

Зеленский мог бы отложить принятие решения на неопределенный срок, но это маловероятно, говорят люди, знакомые с его мнением, отмечает WP.

Дополнение

Издание утверждает, что во время напряженной встречи в понедельник Залужный говорил, что новобранцы нужны, чтобы достичь успехов на поле боя в условиях преобладающей огневой мощи и силы войск России.

Зеленский отложил такое количество призывов, в частности из-за того, что Украине не хватает денег на это. Такой агрессивный призыв также был бы политически непопулярным.

Президент не считает, что эта массовая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 27 лет является желательной или оправданной в настоящее время сказал приближенный к Зеленскому.

Контекст

Несколько дней назад различные источники сообщали, что Залужного отстранят от должности в ближайшее время. Западная и украинская пресса писали, что этот вопрос рассмотрят на заседании ставки с участием президента Владимира Зеленского.

Данилов заявил, что документа об отставке Залужного на сегодня нет