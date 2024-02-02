Украина уведомила США о решении освободить Залужного - The Washington Post
Киев • УНН
Решение об отставке командующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного было доведено до сведения администрации США, но детали его реализации остаются непонятными.
Украинские власти проинформировали администрацию США о решении уволить с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
Детали
По данным издания, чиновники Белого дома не стали поддерживать это решение, но и не возражали против него.
Как отмечает газета, президент Украины Владимир Зеленский еще не подписал указ об увольнении Залужного, когда это может произойти, неизвестно.
Издание пишет, что отставка Залужного - одной из самых популярных фигур в обществе, может повлиять на моральный дух войск и подорвать доверие западных доноров. Но любой шаг США по отрицанию решения Зеленского, может рассматриваться как оказание неправомерного влияния.
Стивен Пайфер, эксперт по Восточной Европе из Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине, сказал: "Ощущение раскола на самом верху в Киеве не идет на пользу Украине, но американское правительство не должно в это ввязываться".
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Зеленский мог бы отложить принятие решения на неопределенный срок, но это маловероятно, говорят люди, знакомые с его мнением, отмечает WP.
Дополнение
Издание утверждает, что во время напряженной встречи в понедельник Залужный говорил, что новобранцы нужны, чтобы достичь успехов на поле боя в условиях преобладающей огневой мощи и силы войск России.
Зеленский отложил такое количество призывов, в частности из-за того, что Украине не хватает денег на это. Такой агрессивный призыв также был бы политически непопулярным.
Президент не считает, что эта массовая мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 27 лет является желательной или оправданной в настоящее время
Контекст
Несколько дней назад различные источники сообщали, что Залужного отстранят от должности в ближайшее время. Западная и украинская пресса писали, что этот вопрос рассмотрят на заседании ставки с участием президента Владимира Зеленского.
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