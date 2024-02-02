Данилов заявил, что документа об отставке Залужного на сегодня нет

Документа об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на сегодня нет. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии Украинскому Радио секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя ситуацию относительно утверждений некоторых телеграм-каналов, а вслед за ними и некоторых СМИ о якобы отставке главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, передает УНН.

В Аппарате Совета нацбезопасности и обороны мы не работаем с домыслами, другими вещами, кроме документов, заверил Алексей Данилов.

"Документа об отставке главнокомандующего на сегодняшний день нет. Если появится документ, тогда можно спрашивать мнение и о чем-то говорить. До тех пор, пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло. Вы знаете, что это очень дестабилизирует ситуацию непосредственно в армии и это не на пользу. Если будут те или иные документы, тогда мы можем об этом говорить.

То, что публикуют уважаемые издания, то иногда и там есть такие вещи, которые не совсем соответствуют действительности. Я сознательный о чем я рассказываю. Иногда людям приписывают то, что не происходило. На сегодняшний день мы живем в таком мире, где, к сожалению, информационные войны продолжаются 24 часа в сутки и очень мощно влияют на подсознание", - отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Напомним

29 января 2024 года вечером в соцсетях начали появляться сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы подписал указ об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Официальный Telegram-канал Министерства обороны Украины написал: "Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг информацию об увольнении главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала Валерия Залужного, которая начала появляться в сети вечером 29 января. Это Сергей Никифоров отметил в комментарии Общественному. "Нет предмета разговора, не было увольнения, я больше ничего сказать не могу", - отметил представитель главы государства. На вопрос, приходило ли представление на увольнение Валерия Залужного, Никифоров ответил: "я вам еще раз повторяю - нет предмета разговора".