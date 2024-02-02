Данілов заявив, що документа про відставку Залужного на сьогодні немає

Документа про відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на сьогодні немає. Про це заявив в ексклюзивному коментарі Українському Радіо секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи ситуацію щодо тверджень деяких телеграм-каналів, а слідом за ними і деяких ЗМІ про нібито відставку головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, передає УНН.

В Апараті Ради нацбепеки і оборони ми не працюємо з домислами, іншими речами, крім документів, запевнив Олексій Данілов.

"Документа про відставку головнокомандувача на сьогоднішній день немає. Якщо з’явиться документ, тоді можна питати думку і про щось говорити. Доти, доки його немає, я б нікому не радив піднімати ці хвилі, починати розповідати, що щось відбулося. Ви знаєте, що це дуже дестабілізує ситуацію безпосередньо в армії і це не на користь. Якщо будуть ті чи інші документи, тоді ми можемо про це говорити.

Те, що публікують поважні видання, то інколи й там є такі речі, які не зовсім відповідають дійсності. Я свідомий про що я розповідаю. Інколи людям приписують те, що не відбувалося. На сьогоднішній день ми живемо в такому світі, де, на жаль, інформаційні війни тривають 24 години на добу і дуже потужно впливають на підсвідомість", – зауважив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Нагадаємо

29 січня 2024 року ввечері у соцмережах почали з'являтися повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський нібито підписав указ щодо відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Офіційний Telegram-канал Міністерства оборони України написав: "Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда".

Прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив інформацію про звільнення головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного, яка почала з'являтися у мережі ввечері 29 січня. Це Сергій Никифоров зазначив у коментарі Суспільному. "Немає предмету розмови, не було звільнення, я більше нічого сказати не можу", — зауважив речник глави держави. На запитання, чи приходило подання на звільнення Валерія Залужного, Никифоров відповів: "я вам ще раз повторюю — немає предмету розмови".