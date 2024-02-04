Советник Байдена относительно вероятной отставки Залужного: "Кадровые решения в ВСУ - это вопрос украинской власти"

США остаются в стороне от кадровых решений в Вооруженных силах Украины. Украинские власти самостоятельно принимают решения по кадровым вопросам в ВСУ. Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан американскому телеканалу CBS News, информирует УНН.

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На вопрос, информировала ли украинская удалая Белый дом о том, что главнокомандующий будет уволен, Салливан ответил:

Кадровые решения в Вооруженных силах Украины - это вопрос украинской власти. Это не то, о чем США должны взвешивать в ту или иную сторону. Поэтому мы остались в стороне от этого набора кадровых решений. И, конечно, это суверенное право Украины и право Президента Украины принимать свои кадровые решения - заявил Салливан.

По его словам, США четко дали понять, что просто не собираются вмешиваться в это конкретное решение. "Мы это указали непосредственно украинцам", - отметил Салливан.

Ранее The Washington Post писал, что украинские власти проинформировали администрацию США о решении уволить с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.