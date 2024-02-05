Близько 26% території все ще перебувають під окупацією рф - Зеленський

Наразі росія окупувала близько 26% території України, але людям вдалося зупинити російську армію, через що окупанти не можуть значно просунутися вперед. Про це глава держави розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, повідомляє УНН.

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Після двох років важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% національної території все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не може значно просунутися. Ми їх зупинили - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україні вдалося об’єднати світових лідерів.

"Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато сімей втратили близьких, є поранені і багато на фронті, але ми не одні, нам вдалося об’єднати світових лідерів", – додав президент.

Він також розповів виданню про перші дні війни.

"Перші дні були дуже різними, люди були дуже налякані. Спочатку був великий хаос, несподіване вторгнення, вночі напади на міста. Люди були шоковані. Тепер все по-іншому, ми почали захищати нашу землю та родини. У нас не було альтернативи", - наголосив глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував повідомлення щодо можливої відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За його словами, Україні потрібні зміни у керівництві державою.