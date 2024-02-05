Зеленський щодо інформації про можливе звільнення Залужного: "Потрібне перезавантаження"
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна потребує зміни керівництва та "перезавантаження", коли його запитали про можливу відставку командувача Збройних сил Валерія Залужного.
Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував повідомлення щодо можливої відставки головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. За його словами, Україні потрібні зміни у керівництві державою. Про це глава держави розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, повідомляє УНН.
Деталі
На запитання про повідомлення у ЗМІ щодо можливої відставки командувача Збройних сил України Валерія Залужного, Президент відповів:
"Це питання людей, які мають керувати Україною. Безумовно, потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною".
Зеленський зазначив, що йдеться про ротацію цілої низки державних лідерів, не тільки у військовому секторі.
"Я розмірковую над цією заміною, але не можна сказати, що тут ми замінили одну людину. Якщо ми хочемо перемогти, ми повинні штовхати всіх в одному напрямку, переконані в перемозі, ми не можемо зневіритися, опустити руки, ми повинні мати правильні позитивні енергії... Тому я говорю про перезавантаження, про заміну, я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напрямку керівництва країною", - пояснив Президент.
Доповнення
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США залишаються осторонь кадрових рішень у Збройних силах України. Українська влада самостійно приймає рішення щодо кадрових питань в ЗСУ.