Зеленский относительно информации о возможном увольнении Залужного: "Нужна перезагрузка"

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, Украине нужны изменения в руководстве государством. Об этом глава государства рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.

Детали

На вопрос о сообщениях в СМИ о возможной отставке командующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, Президент ответил:

"Это вопрос людей, которые должны управлять Украиной. Безусловно, нужна перезагрузка, новое начало. Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страной".

Зеленский отметил, что речь идет о ротации целого ряда государственных лидеров, не только в военном секторе.

"Я размышляю над этой заменой, но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека. Если мы хотим победить, мы должны толкать всех в одном направлении, убеждены в победе, мы не можем отчаяться, опустить руки, мы должны иметь правильные позитивные энергии... Поэтому я говорю о перезагрузке, о замене, я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страной", - пояснил Президент.

Дополнение

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США остаются в стороне кадровых решений в Вооруженных силах Украины. Украинская власть самостоятельно принимает решения по кадровым вопросам в ВСУ.