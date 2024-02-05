Около 26% территории все еще находятся под оккупацией рф - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что, хотя россия пока оккупировала около 26% территории Украины, Украине удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск.
Сейчас россия оккупировала около 26% территории Украины, но людям удалось остановить российскую армию, из-за чего оккупанты не могут значительно продвинуться вперед. Об этом глава государства рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.
Детали
После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили
Он отметил, что Украине удалось объединить мировых лидеров.
"Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, есть раненые и многие на фронте, но мы не одни, нам удалось объединить мировых лидеров", - добавил президент.
Он также рассказал изданию о первых днях войны.
"Первые дни были очень разными, люди были очень напуганы. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были шокированы. Теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы", - подчеркнул глава государства.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, Украине нужны изменения в руководстве государством.
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