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Около 26% территории все еще находятся под оккупацией рф - Зеленский

Около 26% территории все еще находятся под оккупацией рф - Зеленский

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 07:22  •  18159 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что, хотя россия пока оккупировала около 26% территории Украины, Украине удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск.

Сейчас россия оккупировала около 26% территории Украины, но людям удалось остановить российскую армию, из-за чего оккупанты не могут значительно продвинуться вперед. Об этом глава государства рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.

Детали

После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили

- сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине удалось объединить мировых лидеров.

"Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, есть раненые и многие на фронте, но мы не одни, нам удалось объединить мировых лидеров", - добавил президент.

Он также рассказал изданию о первых днях войны.

"Первые дни были очень разными, люди были очень напуганы. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были шокированы. Теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы", - подчеркнул глава государства.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, Украине нужны изменения в руководстве государством.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
valerii-zaluzhnyiВалерий Залужный
Близько 26% території все ще перебувають під окупацією рф - Зеленський
About 26% of the territory is still under Russian occupation - Zelenskyy
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