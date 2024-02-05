Около 26% территории все еще находятся под оккупацией рф - Зеленский

Сейчас россия оккупировала около 26% территории Украины, но людям удалось остановить российскую армию, из-за чего оккупанты не могут значительно продвинуться вперед. Об этом глава государства рассказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, сообщает УНН.

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После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине удалось объединить мировых лидеров.

"Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, есть раненые и многие на фронте, но мы не одни, нам удалось объединить мировых лидеров", - добавил президент.

Он также рассказал изданию о первых днях войны.

"Первые дни были очень разными, люди были очень напуганы. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были шокированы. Теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы", - подчеркнул глава государства.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал сообщения о возможной отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. По его словам, Украине нужны изменения в руководстве государством.