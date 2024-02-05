Война на "земле" зашла в тупик, потому что были задержки в технике - Зеленский
Наземная война в Украине зашла в тупик из-за задержек с поставками оборудования от западных партнеров, заявляет президент Зеленский.
Лесные пожары в Чили: уже известно о по меньшей мере 112 жертвах
Количество погибших от лесных пожаров, которые бушуют в Чили, возросло до 112, а 200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
Грэмми 2024: кто получил награды
Альбом Тейлор Свифт "Midnights" стал альбомом года, а Майли Сайрус получила свою первую "Грэмми" за песню "Flowers", которая на церемонии вручения премии "Грэмми" получила звание "Запись года" и "Лучшее сольное поп-исполнение".
Boeing задерживает поставки около полусотни самолетов из-за дефекта с фюзеляжем
Boeing задерживает поставку около пятидесяти пассажирских самолетов 737 Max из-за недавно обнаруженного дефекта фюзеляжа.
Финская компания в пять раз увеличит выпуск боеприпасов на фоне войны рф против Украины
Финский завод по производству боеприпасов в этом году увеличит производство артиллерийских снарядов в пять раз из-за высокого спроса на них со стороны украинской армии, которая защищается от российского вторжения.
Армия рф более 140 раз ударила по Запорожской области, атаковала 27 дронами
Российские военные обстреляли 20 населенных пунктов в Запорожской области с помощью 27 беспилотников и артиллерии, осуществив 144 обстрела, но не вызвав жертв.
Франция вызывает посла россии на фоне гибели французских волонтеров от удара рф в Украине и всплеска дезинформации - Reuters
Франция вызывает посла россии, чтобы осудить удар российского беспилотника в Украине, в результате которого погибли двое французских гуманитарных работников, а также распространение российской дезинформации.
Около 26% территории все еще находятся под оккупацией рф - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что, хотя россия пока оккупировала около 26% территории Украины, Украине удалось остановить дальнейшее продвижение российских войск.
россия заявила об "уничтоженном" беспилотнике ночью в брянской области
рф заявила, что ночью "уничтожила" беспилотник над брянской областью.
Один погибший, четверо раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области 4 февраля. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации.