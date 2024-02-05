Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и отметил условия для обучения

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, президент Владимир Зеленский ознакомился с работой инновационного учебного заведения, пообщался с учениками и поблагодарил учителей.

Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Детали

Днепр. Посетил инновационный лицей "Синергия". Классные условия для обучения! Благодарен всем, кто, несмотря ни на что, обеспечивает для украинских детей нормальную жизнь. - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский в рамках визита пообщался с учителями и учениками лицея.

Помнить о прошлом, но жить сегодня ради будущего. Если ты смотришь ежедневно назад, ты будешь идти назад. Надо идти вперед. Развиваться, идти к будущему. Верить в победу. Победа впереди - отметил президент в разговоре с детьми.

Напомним,

Президент Зеленский заявил, что россия рассматривает Днепропетровскую область как одну из главных целей для террористических атак с помощью ракет и беспилотников.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил центр подготовки мобильных огневых групп, где тренируются украинские военные.

Война на "земле" зашла в тупик, потому что были задержки в технике - Зеленский