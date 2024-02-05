Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и отметил условия для обучения
Президент Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и поблагодарил учителей за то, что, несмотря на трудности, обеспечивают нормальную жизнь и условия для обучения украинских детей.
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
Украина продвигается быстрее других кандидатов в члены ЕС в процессе скрининга.
Боевая подготовка, опыт и знание английского: Игнат рассказал о критериях, по которым отбирали пилотов для обучения на F-16
Для обучения F-16 в Украине были отобраны пилоты с боевым опытом и знанием английского языка.
На Днепропетровщине жестоко избили волонтера: полиция начала расследование
Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения волонтера в Каменском, в результате которого у мужчины были повреждены челюсть, зубы и губы.
Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД
По данным министра внутренних дел Украины, в результате обстрела российскими войсками украинского города Херсон погибли 4 человека, еще один получил ранения.
Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ
Национальный банк Украины ожидает, что продовольственная инфляция в 2023 году будет выше, чем в предыдущем году.
Руководителя Samsung оправдали по противоречивому делу о финансовых преступлениях
Суд снял с генерального директора Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна обвинения в бухгалтерском мошенничестве, связанном со слиянием двух дочерних компаний Samsung в 2015 году.
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
Представитель Вооруженных сил Украины подтвердил, что с октября прошлого года россия сосредоточила возле Купянска около 40 000 военнослужащих и 500 танков, но отметил, что не все эти силы сейчас участвуют в боевых действиях, и что украинская оборона сдерживает россиян.
Украина ожидает получить истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км - Наев
Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.
Нечаянно отсек болгаркой: львовские медики спасли руку мужчины от ампутации
Врачам больницы Святого Луки во Львове удалось спасти руку мужчины от ампутации после того, как он случайно почти полностью отрезал ее болгаркой во время распиловки древесины.