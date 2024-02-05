Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и отметил условия для обучения

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  77285 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  108707 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  218115 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  325549 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  320313 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  283156 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  277444 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229519 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и отметил условия для обучения

Президент Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и поблагодарил учителей за то, что, несмотря на трудности, обеспечивают нормальную жизнь и условия для обучения украинских детей.

Общество •   •  13830 просмотра
Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и отметил условия для обучения

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Украина продвигается быстрее других кандидатов в члены ЕС в процессе скрининга.

Политика •   •  40563 просмотра
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Боевая подготовка, опыт и знание английского: Игнат рассказал о критериях, по которым отбирали пилотов для обучения на F-16

Для обучения F-16 в Украине были отобраны пилоты с боевым опытом и знанием английского языка.

Война •   •  13511 просмотра
Боевая подготовка, опыт и знание английского: Игнат рассказал о критериях, по которым отбирали пилотов для обучения на F-16

На Днепропетровщине жестоко избили волонтера: полиция начала расследование

Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения волонтера в Каменском, в результате которого у мужчины были повреждены челюсть, зубы и губы.

Криминал и ЧП •   •  10378 просмотра
На Днепропетровщине жестоко избили волонтера: полиция начала расследование

Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД

По данным министра внутренних дел Украины, в результате обстрела российскими войсками украинского города Херсон погибли 4 человека, еще один получил ранения.

Война •   •  15039 просмотра
Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД

Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что продовольственная инфляция в 2023 году будет выше, чем в предыдущем году.

Экономика •   •  13243 просмотра
Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ

Руководителя Samsung оправдали по противоречивому делу о финансовых преступлениях

Суд снял с генерального директора Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна обвинения в бухгалтерском мошенничестве, связанном со слиянием двух дочерних компаний Samsung в 2015 году.

Новости Мира •   •  11181 просмотра
Руководителя Samsung оправдали по противоречивому делу о финансовых преступлениях

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Представитель Вооруженных сил Украины подтвердил, что с октября прошлого года россия сосредоточила возле Купянска около 40 000 военнослужащих и 500 танков, но отметил, что не все эти силы сейчас участвуют в боевых действиях, и что украинская оборона сдерживает россиян.

Война •   •  68558 просмотра
Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Украина ожидает получить истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км - Наев

Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.

Война •   •  15564 просмотра
Украина ожидает получить истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км - Наев

Нечаянно отсек болгаркой: львовские медики спасли руку мужчины от ампутации

Врачам больницы Святого Луки во Львове удалось спасти руку мужчины от ампутации после того, как он случайно почти полностью отрезал ее болгаркой во время распиловки древесины.

Здоровье •   •  13152 просмотра
Нечаянно отсек болгаркой: львовские медики спасли руку мужчины от ампутации