Президент України Володимир Зеленський анонсував створення справедливого механізму бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову, пише УНН з посиланням на Офіс Президента.

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Президент розповів, що новий справедливий механізм бронювання працівників планують розробити незабаром. Він наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо цього питання.

Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу