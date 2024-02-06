Зеленський анонсував створення справедливого механізму бронювання працівників
Київ • УНН
Президент Зеленський анонсував створення справедливого механізму бронювання працівників підприємств, які підлягають призову на військову службу.
Президент України Володимир Зеленський анонсував створення справедливого механізму бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову, пише УНН з посиланням на Офіс Президента.
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Президент розповів, що новий справедливий механізм бронювання працівників планують розробити незабаром. Він наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо цього питання.
Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу
За його словами, також важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.
"Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців", – зазначив Глава держави.
За словами Президента, такий захист від держави має стосуватися не лише керівників та власників компаній, а і їхніх працівників.
Зеленський обговорив підтримку бізнесу та аграріїв на Черкащині05.02.24, 23:56 • 104771 перегляд