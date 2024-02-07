Двухпартийный законопроект о границе и иностранной помощи не прошел голосование в Сенате США, но у демократов есть план "Б"

В среду двухпартийный законопроект, сочетающий капитальный пересмотр иммиграционной политики США и безопасности границы, а также почти 100 миллиардов долларов внешней помощи, не набрал достаточного количества голосов для продвижения в Сенате США. Впрочем, по данным Reuters демократы в Сенате подготовили план "Б". Они хотят разъединить вопросы иностранной помощи и границы. Работа в Сенате еще продолжается, и ожидается сегодня еще одно голосование. Поэтому есть шанс что помощь Украине одобрят сегодня, пишет УНН.

Детали

Сенат не одобрил двухпартийный пакет на 118 миллиардов долларов, который должен был бы ужесточить иммиграционное законодательство, помочь Украине бороться с российским вторжением и поддержать Израиль в его войне с ХАМАС.

Голосование прошло: 49 против 50

Для продвижения этого пакета мер нужно было 60 голосов в палате, которую контролируют демократы с перевесом 51-49.

Хотя переговоры об этом документе продолжались месяцы, но республиканцы разгромили предлагаемый документ, который должен укрепить безопасность границы.

В частности, республиканцы настаивают на том, что любая дополнительная помощь двум союзникам США также должна касаться большого количества мигрантов, прибывающих на границу США и Мексики, что сейчас чрезвычайно беспокоит американских избирателей.

Большинство республиканцев категорически отклонили пакет, когда в воскресенье был обнародован текст документа. Хотя он содержал много их предложений.

Бывший президент Дональд Трамп давит на республиканцев, чтобы они отказались от любых компромиссов. Поскольку Трамп выбрал тему границ, как основу своей предвыборной кампании. Он хочет разыграть ее в предвыборной гонке, чтобы победить президента-демократа Джо Байдена на выборах в ноябре.

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Тем не менее, поражение законопроекта оставило открытой возможность того, что Конгресс все же сможет оказать столь необходимую помощь союзникам США.

Ожидается, что позже в этот же день Сенат проголосует за пакет на 96 миллиардов долларов, который исключит иммиграционные положения, но оставит без изменений иностранную помощь.

Помощник сенатора-республиканца Роджера Уикера предполагает, что пакет иностранной помощи наберет более 60 голосов в 100-местной палате - редкое проявление межпартийной поддержки.

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Дополнительно

В законопроекте, который сейчас рассматривается в Сенате США на помощь безопасности предусмотрено 95,34 миллиарда долларов. В частности, это деньги на помощь в сфере безопасности Украине и Израилю, международную гуманитарную помощь и ресурсы для помощи союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Помощники Сената заявили, что считают, что пакет имеет хорошие шансы на продвижение в палате после того, как несколько влиятельных республиканцев заявили, что поддержат его.

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Вот кое-что из опубликованного ими законопроекта:

ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Законопроект предусматривает 60,06 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Значительная часть этого будет поступать в виде оружия и военного оборудования, закупленных оборонными компаниями США, и для восстановления запасов США после двух лет передачи для борьбы Украины против российских захватчиков.

ПОМОЩЬ ИЗРАИЛЮ

План Сената направляет 14,1 миллиарда долларов Израилю на поддержку его войны против ХАМАС.

Он также лишает США финансирования Агентства ООН по помощи и организации работ. Израиль обвинил 12 палестинских сотрудников БАПОР в причастности к нападению ХАМАС 7 октября.

ПОДДЕРЖКА КРАСНОГО МОРА

Законопроект дает Пентагону 2,44 миллиарда долларов на операции вокруг Красного моря, где силы США пытались бороться с нападениями на корабли повстанцев Хуси в Йемене.

ИНДО-ТИХООКЕАНСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Законопроект предусматривает расходы почти 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, и сдерживание агрессии со стороны Китая.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Законопроект предусматривает предоставление гуманитарной помощи в размере 9,15 миллиарда долларов для обеспечения продовольствием, водой, убежищем, медицинским обслуживанием и другими услугами для гражданского населения в Газе и на Западном берегу реки Иордан, в Украине и другому населению в зонах конфликта по всему миру.