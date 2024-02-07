Все очень запутанно и зависит от многих факторов: Кулеба о финансовой помощи от США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что получил последний отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий относительно процесса принятия помощи для Украины от США. Он отметил, что конгрессменам и сенаторам самим надо определиться с каким-то базовым сценарием движения, ведь все запутано. Об этом заявил Кулеба во время совместной пресс-конференции в Киеве с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает УНН.

"Я вчера ночью получил последний отчет из Вашингтона о возможных сценариях развития событий, некоторые сценарии напоминают остросюжетный детектив. Все очень запутано, зависит от многих факторов и может двигаться влево, вправо", - сказал Кулеба.

Он считает, что вопрос какого-то базового сценария сейчас очень актуален для самого Конгресса США, потому что все настолько плотно запуталось там внутри, что конгрессменам и сенаторам самим надо определиться с каким-то базовым сценарием движения.

"Но есть положительная сторона в этом, что все ищут решение. То есть дискуссия не сфокусирована на том, как это решение не принять, а дискуссия сфокусирована на том, а как же все-таки быстрее принять это решение. Ежедневно мы работаем с американской стороной, в основном не публично, потому что там замешаны вопросы внутренней политики - граница. Мы не вмешиваемся в вопросы внутренней политики, но работаем, чтобы это решение было принято, как можно быстрее", - рассказал Кулеба.

Дополнение

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о критической потребности в предоставлении дополнительного финансирования для Украины.

Карин Жан-Пьер отметила, что президент Байден считает возможное блокирование законопроекта о дополнительных ассигнованиях на чрезвычайные ситуации в сфере национальной безопасности необоснованным вмешательство политики в этот процесс.

При этом Байден указал, что одной из причин возможного непринятия закона является позиция бывшего президента США Дональда Трампа.