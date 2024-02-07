Білий дім закликає Конгрес до ухвалення додаткового фінансування для України
Київ • УНН
Речниця Білого дому наголосила на критичній потребі у додатковому фінансуванні з боку Конгресу для підтримки України на тлі зростаючої російської агресії.
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила про критичну потребу в наданні додаткового фінансування для України. Про це повідомляє Голос Америки Українською, передає УНН.
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У вівторок, 6 лютого, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила про необхідності додаткового фінансування для України, підкресливши, що це є критично важливим у зв'язку зі зростанням російської агресії.
Це відбулося під час брифінгу після виступу президента Америки Джо Байдена зі зверненням до Конгресу щодо ухвалення Закону про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки.
За словами речниці Білого дому, план президента Байдена щодо України передбачає постійні заклики до Конгресу для прийняття додаткового фінансування, спрямованого на підтримку українців у війні.
План президента щодо України полягає в тому, щоб сказати Конгресу, що вони повинні діяти. Нам потрібно, щоб Конгрес діяв, щоб допомогти українцям, які відважно борються з агресією путіна
Президент Байден підкреслив важливість законопроєкта, який пов'язує допомогу Україні з підтримкою безпеки на південному кордоні США. Він вважає, що це робить країну безпечнішою і сприяє більш ефективній та відповідної цінностям американської нації легальній імміграції.
Білий дім також підкреслив зусилля президента Байдена у створенні коаліції з понад 50 країн для надання допомоги Україні.
США продовжують виконувати свою місію і ми продовжимо говорити Конгресу, що вони мусять діяти
Додамо
Карін Жан-П'єр зауважила, що президент Байден вважає можливе блокуванням законопроєкту про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки необґрунтованим втручання політики у цей процес.
При цьому Байден вказав, що однією з причин можливого неприйняття закону є позиція колишнього президента США Дональда Трампа.
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