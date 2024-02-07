Белый дом призывает Конгресс к принятию дополнительного финансирования для Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о критической потребности в предоставлении дополнительного финансирования для Украины. Об этом сообщает Голос Америки на украинском языке, передает УНН.

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Во вторник, 6 февраля, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о необходимости дополнительного финансирования для Украины, подчеркнув, что это является критически важным в связи с ростом российской агрессии.

Это произошло во время брифинга после выступления президента Америки Джо Байдена с обращением к Конгрессу относительно принятия Закона о дополнительных ассигнованиях на чрезвычайные ситуации в сфере национальной безопасности.

По словам пресс-секретаря Белого дома, план президента Байдена по Украине предусматривает постоянные призывы к Конгрессу для принятия дополнительного финансирования, направленного на поддержку украинцев в войне.

План президента в отношении Украины заключается в том, чтобы сказать Конгрессу, что они должны действовать. Нам нужно, чтобы Конгресс действовал, чтобы помочь украинцам, которые отважно борются с агрессией Путина - отметила Карин Жан-Пьер.

Президент Байден подчеркнул важность законопроекта, который связывает помощь Украине с поддержкой безопасности на южной границе США. Он считает, что это делает страну более безопасной и способствует более эффективной и соответствующей ценностям американской нации легальной иммиграции.

Белый дом также подчеркнул усилия президента Байдена в создании коалиции из более 50 стран для оказания помощи Украине.

США продолжают выполнять свою миссию и мы продолжим говорить Конгрессу, что они должны действовать - подчеркнула Карин Жан-Пьер.

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Карин Жан-Пьер отметила, что президент Байден считает возможное блокированием законопроекта о дополнительных ассигнованиях на чрезвычайные ситуации в сфере национальной безопасности необоснованным вмешательство политики в этот процесс.

При этом Байден указал, что одной из причин возможного непринятия закона является позиция бывшего президента США Дональда Трампа.

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