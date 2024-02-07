Белый дом призывает Конгресс к принятию дополнительного финансирования для Украины
Пресс-секретарь Белого дома отметила критическую потребность в дополнительном финансировании со стороны Конгресса для поддержки Украины на фоне растущей российской агрессии.
Toyota повышает прогноз годовой прибыли на фоне сокращения дефицита чипов
Toyota повысила прогноз чистой прибыли за год до рекордно высокого уровня в 4,5 триллиона иен благодаря высоким продажам во всех регионах и ослаблению глобального дефицита полупроводников.
Reuters: в McDonald's отчитываются о рекордном падении продаж из-за бойкота
Компания McDonald's сообщила о первом за почти четыре года квартальном падении продаж, которое она объяснила войной на Ближнем Востоке, существенно повлиявшей на некоторые иностранные рынки.
Норвегия отказала в убежище экс-командиру ЧВК Вагнер
Норвегия отказала в убежище бывшему командиру группы наемников Вагнера Андрею Медведеву, но предоставила ему временный вид на жительство из-за угрозы безопасности в случае возвращения в рф.
Массированная атака дронами: россияне запустили "шахеды" с трех направлений
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о многочисленных группах беспилотников Shahed иранского производства, которые движутся к Украине с разных направлений на юге и готовятся к атаке.
В Таиланде запретят рекреационное употребление каннабиса
Таиланд собирается запретить рекреационное употребление каннабиса и предложить новый законопроект, разрешающий только медицинское использование наркотика.
В Министерстве обороны отреагировали на решение о создании Сил беспилотных систем
Президент Зеленский подписал указ о создании нового вида Вооруженных сил Украины - Силы беспилотных систем. По словам министра обороны Рустема Умерова, это является важным шагом в модернизации военного потенциала Украины.
После срочного совещания с министром обороны: Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации в первом чтении
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека призвал народных депутатов принять в первом чтении законопроект о мобилизации, который он обсудил с министром обороны и получил от него поддержку, после того, как выступил с критикой документа.
YouTube заблокировал более 40 российских региональных телеканалов, и канал Михалкова
YouTube заблокировал около 40 российских региональных отделений ВГТРК из-за санкций, введенных против россии за войну в Украине.
Безуглая заявила, что ее исключили из партии "Слуга народа"
Народная депутат Марьяна Безуглая исключена из партии "Слуга народа".