Все дуже заплутано й залежить від багатьох факторів: Кулеба про фінансову допомогу від США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що отримав останній звіт із Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій щодо процесу ухвалення допомоги для України від США. Він зазначив, що конгресменам та сенаторам самим треба визначитися з якимось базовим сценарієм руху, адже все заплутано. Про це заявив Кулеба під час спільної пресконференції у Києві із високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає УНН.

"Я вчора вночі отримав останній звіт із Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій, деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Все дуже заплутано, залежить від багатьох факторів й може рухатися вліво, вправо", - сказав Кулеба.

Він вважає, що питання якогось базового сценарію зараз дуже актуально для самого Конгресу США, тому що все настільки щільно заплуталося там всередині, що конгресменам та сенаторам самим треба визначитися з якимось базовим сценарієм руху.

"Але є позитивна сторона в цьому, що всі шукають рішення. Тобто дискусія не сфокусована на тому, як це рішення не ухвалити, а дискусія сфокусована на тому, а як же все-таки як найшвидше ухвалити це рішення. Щодня ми працюємо з американською стороною, в основному не публічно, тому що там замішані питання внутрішньої політики – кордон. Ми не втручаємося в питання внутрішньої політики, але працюємо, щоб це рішення було ухвалене, як найшвидше", - розповів Кулеба.

Доповнення

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила про критичну потребу в наданні додаткового фінансування для України.

Карін Жан-П'єр зауважила, що президент Байден вважає можливе блокування законопроєкту про додаткові асигнування на надзвичайні ситуації у сфері національної безпеки необґрунтованим втручання політики у цей процес.

При цьому Байден вказав, що однією з причин можливого неприйняття закону є позиція колишнього президента США Дональда Трампа.