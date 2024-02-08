Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  109406 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  125698 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  158614 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  213041 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  235324 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  222344 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  246764 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  252563 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  208502 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  189422 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова

Сенат США 8 февраля повторно рассмотрит законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню без включения миграционной реформы.

Политика •   •  18444 просмотра
Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова

На фоне отсутствия помощи США Россия истощает ПВО Украины - Кирби

Из-за нехватки помощи со стороны США Россия пользуется тем, что украинские системы противовоздушной обороны и боеприпасы постепенно истощаются, и увеличивает количество атак на украинские позиции и населенные пункты.

Война •   •  18058 просмотра
На фоне отсутствия помощи США Россия истощает ПВО Украины - Кирби

8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.

УНН Lite •   •  18204 просмотра
8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

США одобрили продажу Польше систем радиолокации для ПВО на $1,2 млрд

США одобрили продажу Польше радарных систем противовоздушной обороны на сумму 1,2 миллиарда долларов, которые помогут контролировать ее воздушное пространство и выявлять угрозы, такие как российские ракеты.

Новости Мира •   •  17421 просмотра
США одобрили продажу Польше систем радиолокации для ПВО на $1,2 млрд

Китай больше не является источником №1 импорта США, впервые с 2008 года

В 2022 году Китай перестал быть главным источником импорта США, уступив позицию Мексике впервые с 2008 года благодаря снижению экономической зависимости от Китая и диверсификации цепей поставок.

Экономика •   •  20135 просмотра
Китай больше не является источником №1 импорта США, впервые с 2008 года

Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным

Такер Карлсон объявил, что его интервью с президентом России Владимиром Путиным выйдет в эфир 9 февраля в 1 час ночи по киевскому времени.

Война •   •  21886 просмотра
Такер Карлсон назвал дату выхода интервью с Путиным

В ООН назвали количество убитых и раненых гражданских в Украине в январе

ООН сообщила, что в январе 2024 года в результате боевых действий, в том числе российских обстрелов, погиб или был ранен 641 украинский гражданский, что на 37% больше, чем в предыдущем месяце.

Война •   •  22267 просмотра
В ООН назвали количество убитых и раненых гражданских в Украине в январе

Израиль предоставит всем украинским беженцам постоянный вид на жительство

Израильский суд обязал иммиграционные власти в течение месяца выдать постоянные виды на жительство всем украинским беженцам, которые находятся в Израиле.

Общество •   •  24118 просмотра
Израиль предоставит всем украинским беженцам постоянный вид на жительство

В Беларуси КГБ осуществляет давление на украинцев

КГБ в Беларуси усилил давление на украинцев, часто допрашивая и обыскивая их, пытаясь найти информаторов для сотрудничества против Украины.

Война •   •  29215 просмотра
В Беларуси КГБ осуществляет давление на украинцев

КНДР прекращает любое экономическое сотрудничество с Южной Кореей

Северная Корея голосует за отмену всех экономических соглашений с Южной Кореей и отмену законов, регулирующих экономическое сотрудничество между двумя странами.

Новости Мира •   •  21567 просмотра
КНДР прекращает любое экономическое сотрудничество с Южной Кореей