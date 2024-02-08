Сенат США пересмотрит законопроект о помощи Украине - Маркарова

8 февраля Сенат США повторно пересмотрит законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню, однако уже без миграционной реформы. Об этом на своей Facebook-странице сообщила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

Детали

Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы в Сенате США поддержали из-за отсутствия голосов за соглашение по миграционной реформе, над которым переговорщики работали последние месяцы.

Именно поэтому еще до голосования за Большой пакет комитет по ассигнованиям опубликовал текст документа "на замену", который предусматривает исключительно международную помощь Украине, Израилю и Тайваню отметила Маркарова.

Она отметила, что Сенат поддержал (58 голосов против 41) процедурное решение за пересмотр решения на голосование, которое нужно для вынесения на голосование вопроса о прекращении дебатов и рассмотрение "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы. Для этого потребуется уже 60 голосов.

Вечернее заседание закрыто, лидер большинства Шумер сообщил, что намерен вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов по законопроекту о международной помощи США, включающему Украину, Израиль и государства Индо-тихоокеанского региона, в 12 часов дня по Вашингтону 8 февраля написала Макарова.

Повторный просмотр документа, но уже без миграционной реформы, состоится в Сенате в четверг, 8 декабря, в 19:00 (по Киеву).

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