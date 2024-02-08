"Проблески надежды": NYT оценило возможность продвижения в Сенате США пакета помощи Украине

В Сенате США отложили до четверга голосование за законопроект по пакету чрезвычайных расходов на национальную безопасность, однако, несмотря на задержку, появились проблески надежды на то, что пакет помощи Украине и Израилю в конце концов сдвинется с места, сообщает The New York Times, пишет УНН.

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Издание отмечает, что в среду Сенат США "погряз" в законопроекте о направлении десятков миллиардов долларов в Украину и Израиль после того, как республиканцы в Сенате заблокировали компромисс, который бы сочетал помощь с жесткими мерами безопасности на границе, отложив работу без продвижения вперед с пакетом чрезвычайных расходов на национальную безопасность.

Демократы, стремясь спасти помощь от того, чтобы она стала жертвой политической кампании бывшего президента Дональда Дж. Трампа, пообещали провести голосование в четверг за отдельный законопроект о помощи иностранным государствам, без мер по иммиграционной политике, пишет издание. "Но после дня безысходности на Капитолийском холме сенатор Чак Шумер, демократ от Нью-Йорка и лидер большинства, объявил, что сенаторам нужно больше времени, чтобы договориться о том, как двигаться вперед по этой альтернативе, на которую надеялись, как демократы, так и республиканцы как на успешную", - говорится в публикации.

Шумер, как указано, надеялся на быстрое голосование в среду за то, что он назвал своим "планом Б" по пакету помощи после провала соглашения по границе. Но к вечеру среды действия остановились, на фоне того, как республиканцы в Сенате в течение нескольких часов проводили процедурное голосование, требуя заверений от демократов, что если они проголосуют за то, чтобы сокращенный законопроект о помощи продвигался, им будет разрешено предлагать изменения, отмечает издание.

Сенатор Джон Корнин, республиканец от Техаса, сообщил журналистам, что продолжаются дискуссии относительно того, как будут распределены деньги Украине и Израилю.

Итак, после семи часов вечера господин Шумер сказал, что Сенат прекращает работу, чтобы "дать нашим коллегам-республиканцам ночь, чтобы разобраться".

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Несмотря на задержку, были проблески надежды, что пакет помощи для Украины и Израиля в конце концов сдвинется с места. Двухпартийное голосование за продвижение пакета помощи станет весомым поворотом после месяцев тупика и, вероятно, обеспечит принятие этой меры в Сенате в течение нескольких дней - пишет издание.

Эта мера предусматривает направление 60,1 миллиарда долларов для Украины, 14,1 миллиарда долларов на помощь Израилю в сфере безопасности и 10 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению, пострадавшему от глобальных кризисов, включая палестинцев и украинцев.

"Даже если демократам удастся возродить законопроект о помощи в Сенате, он все равно столкнется с жестким встречным ветром в возглавляемой республиканцами Палате представителей, где правые законодатели выступают против отправки дополнительной помощи Украине. Некоторые даже угрожали отстранить спикера Майка Джонсона, если он вынесет на рассмотрение любой законопроект, содержащий его", - отмечает при этом издание.

При этом, как указано, члены обеих партий, которые отстаивали пакет, предупреждали, что "судьба Восточной Европы, а также репутация Америки на мировой арене висит на волоске, если Конгресс не продвинется вперед".

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