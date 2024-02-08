"Мы должны сделать все возможное, чтобы россия не победила": Шольц призывает к солидарности относительно помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал США и европейцев работать вместе для поддержки Украины, и отметил, что если это не будет сделано, жители многих проснутся в угрожающем и непредсказуемом мире, хуже чем во время холодной войны. Об этом говорится в авторской публикации немецкого политика в издании The Wall Street Journal, передает УНН.

Наше сообщение четкое: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России. Если мы этого не сделаем, вскоре мы можем проснуться в мире, еще более нестабильном, угрожающем и непредсказуемом, чем это было во время холодной войны. - отметил канцлер ФРГ.

Шольц напомнил, что с начала полномасштабной агрессии РФ против Украины, правительство Германии выделило, закупило и поставило военное оборудование, включая танки, артиллерию и высокоценные системы противовоздушной обороны, на сумму более 30 миллиардов долларов. По словам канцлера ФРГ, это дополняет невоенную поддержку Германии, в частности принятие более миллиона украинских беженцев, и нашу долю поддержки ЕС.

Впрочем уже в ближайшее время, несмотря на поддержку Германии, Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия. Соответствующие последствия неспособности остановить агрессию господина России затмят любые инвестиции, которые Германия делает сейчас, отметил он.

Шольц указал на основные шаги, которые важно предпринять:

Во-первых, мы должны сохранить нашу поддержку. 1 февраля Европейский Совет решил выделить Украине дополнительно 54 миллиарда долларов финансовой помощи в течение следующих четырех лет. Это должно быть дополнено дополнительной военной помощью, и я призвал своих европейских коллег принять необходимые бюджетные решения. Как и США и другие, Германия готова предоставить Киеву долгосрочные обязательства и договоренности в сфере безопасности, чтобы Украина могла сдерживать и защищать себя от будущих российских нападений.

Канцлер ФРГ отметил, что высокоиндустриальная страна и потенциальный член ЕС, которой является Украина, сможет содержать хорошо оснащенную современную армию, - эта перспектива "повышает безопасность всех нас", отметил Шольц.

Во-вторых, как отметил политик, "мы должны продолжать двигаться в стратегическом направлении по обе стороны Атлантики".

господин путин пытается подорвать наше единство и настроить наших граждан против поддержки Украины. Другие во всем мире внимательно следят за тем, могут ли эти разногласия быть использованы и могут ли дезинформационные кампании закрепиться. Мы должны доказать, что они ошибаются, убеждая граждан по обе стороны Атлантики, что победа России сделает мир гораздо более опасным местом

Шольц добавил, что подобная угроза истощит бюджеты и "поставит под угрозу свободу и процветание каждого из нас".

Третий аспект, который определил немецкий политик в том, что ФРГ и страны ЕС должны избегать конфронтации с РФ:

В-третьих, мы не видим себя в состоянии войны с Россией и не ищем конфронтации с ней. Мы будем противостоять любым попыткам втянуть Организацию Североатлантического договора в агрессивную войну России против Украины. - написал немецкий канцлер.

В-четвертых, по мнению Шольца, коллективное сдерживание и защита НАТО должны заслуживать доверия. Он упомянул, что Германия значительно увеличила расходы на оборону до 2% валового внутреннего продукта, также страна запустила инициативу "Европейский небесный щит", чтобы усилить возможности европейской противовоздушной обороны; разместила немецкую боевую бригаду на восточном фланге НАТО.

Чем быстрее господин путин поймет, что мы в этом долгосрочны, тем быстрее закончится война в Украине. - завершил Шольц.

Напомним,

"Проблески надежды": NYT оценило возможность продвижения в Сенате США пакета помощи Украине. Несмотря на задержку, были надежды, что пакет помощи для Украины и Израиля в Сенате наконец сдвинется с места.

Из-за нехватки помощи со стороны США Россия пользуется тем, что украинские системы противовоздушной обороны и боеприпасы постепенно истощаются, и увеличивает количество атак на украинские позиции и населенные пункты. Об этом заявил в среду журналистам координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.