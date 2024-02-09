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У США судді поставили під сумнів виключення Трампа з виборів

У США судді поставили під сумнів виключення Трампа з виборів

Київ • УНН

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Верховний суд США, схоже, відмовиться позбавляти Дональда Трампа права балотуватися в президенти в 2024 році через його участь у заворушеннях у Капітолії 6 січня, ставлячи під сумнів те, що штати або Конгрес мають повноваження встановлювати такі стандарти.

Минулої доби у Верховному суді США відбулися тривалі дебати у справі про дискваліфікацію Дональда Трампа з виборів, через його ймовірну причетність до повстання та нападу на Капітолій.

Справа може мати тривалі наслідки для майбутнього циклу загальних виборів 2024 року у США, оскільки ставить Трампа (фаворита від Республіканської партії) і суддів Верховного суду США віч-на-віч перед імовірним реваншем у протистоянні з діючим президентом Джо Байденом.

Про це передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Верховний суд, схоже, відхилить спробу виключити Дональда Трампа з президентських виборів 2024 року, оскільки судді, які представляють різні ідеологічні течії, у четвер заявили, що Конгрес, а не окремі штати, повинен встановлювати стандарти, за якими кандидат у президенти може бути дискваліфікований за участь у повстанні, пише видання.

Це буде перший випадок, коли статус Трампа або будь-якого іншого кандидата в президенти розглядатиметься відповідно до цього конституційного положення про "заколот" у найвищій судовій інстанції країни, і це одна з найбільших справ про президентські вибори, що розглядалися Верховним судом з 2000 року, коли він підтвердив обрання президента Джорджа Буша-молодшого, а не Альберта Гора.

Під час дебатів у четвер як консервативні, так і ліберальні судді ставили під сумнів, чи може Трамп бути знову дискваліфікований як президент через його спроби виправити свій програш на виборах 2020 року демократу Джо Байдену, що завершилися атакою на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Їхнє головне занепокоєння полягало в тому, чи повинен Конгрес діяти до того, як штати зможуть посилатися на конституційне положення, яке було прийнято після Громадянської війни, щоб завадити колишнім посадовцям, які "брали участь у повстанні", знову обіймати посади. Були також запитання про те, чи підпадає під положення президент.

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Остаточне рішення щодо Трампа значною мірою покладе край спробам у Колорадо, Мені та інших штатах не допустити появи його імені у виборчих бюлетенях. Судді можуть діяти швидко, - тоді рішення з’явиться до "супервівторка" 5 березня, коли в Колорадо, Мені та 13 інших штатах відбудуться праймеріз.

Трампа представляє Джонатан Ф. Мітчелл, який виступав у справах у Верховному суді та працював на юридичних факультетах Стенфордського університету, Техаського університету, Чиказького університету та Університету Джорджа Мейсона.

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Мітчелл стверджував, що бунт у Капітолії не був повстанням, а навіть якщо і був, то Трамп не брав у ньому безпосередньої участі.

Трамп, виступаючи перед журналістами після слухань, назвав аргументацію Верховного суду "прекрасною річчю для перегляду у багатьох відношеннях".

Я сподіваюся, що демократія в цій країні буде продовжуватися

- сказав він журналістам у своєму клубі Мар-а-Лаго у Флориді.

Нагадаємо

Європейська комісія готується до можливого посилення торговельних обмежень і більш агресивного політичного стилю в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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