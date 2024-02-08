У Сенаті США зробили крок до ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню
Київ • УНН
Сенат США підтримав процедурне голосування щодо законопроекту про надання спільної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 мільярдів доларів без додаткового фінансування на охорону кордонів.
Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроект про спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню без витрат на захист кордону з Мексикою, передає УНН.
Відповідний законопроект було запропоновано сенаторам після того, як вони заблокували розгляд угоди про посилення американського кордону, яка також включала і питання України.
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Документ передбачає виділення понад 95 мільярдів доларів.
Зауважимо, що тепер Сенат має ще раз проголосувати за законопроект. Для його схвалення потрібно мінімум 60 голосів.
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