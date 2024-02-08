У Сенаті США зробили крок до ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню

Сенат США підтримав процедурне голосування за законопроект про спільну допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню без витрат на захист кордону з Мексикою, передає УНН.

Відповідний законопроект було запропоновано сенаторам після того, як вони заблокували розгляд угоди про посилення американського кордону, яка також включала і питання України.

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Документ передбачає виділення понад 95 мільярдів доларів.

Зауважимо, що тепер Сенат має ще раз проголосувати за законопроект. Для його схвалення потрібно мінімум 60 голосів.

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