В Сенате США сделали шаг к принятию пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США поддержал процедурное голосование за законопроект о совместной помощи для Украины, Израиля и Тайваня без расходов на защиту границы с Мексикой, передает УНН.

Соответствующий законопроект был предложен сенаторам после того, как они заблокировали рассмотрение соглашения об усилении американской границы, которое также включало и вопрос Украины.

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Документ предусматривает выделение более 95 миллиардов долларов.

Отметим, что теперь Сенат должен еще раз проголосовать за законопроект. Для его одобрения нужно минимум 60 голосов.

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