Україна має отримати перший транш у межах нового пакету ЄС на 50 млрд євро протягом кількох тижнів - FT

ukenru
29 березня, 19:41 • 40273 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 92470 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113933 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115929 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230816 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156300 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146896 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132887 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121706 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112862 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.9 м/с
83 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40638 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48498 перегляди
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 35853 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39169 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 43324 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230819 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385088 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440355 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448743 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358178 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113935 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130449 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124647 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98542 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107772 перегляди
Актуальне
Україна має отримати перший транш у межах нового пакету ЄС на 50 млрд євро протягом кількох тижнів - FT

Україна має отримати перший транш у межах нового пакету ЄС на 50 млрд євро протягом кількох тижнів - FT

Київ • УНН

 • 33875 перегляди

Європейський Союз сподівається виділити Україні перший транш p нового пакету фінансової підтримки у 50 мільярдів євро протягом декількох тижнів, але подальші виплати залежатимуть від виконання Україною вимог щодо проведення реформ.

Брюссель сподівається виплатити Україні перший транш у межах нового пакету довгострокової фінансової підтримки протягом кількох тижнів, але решту пакету підтримки буде прив'язано до виконання Україною вимог щодо реформ, повідомив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Для перехідного фінансування... наша мета – перша половина березня. Це абсолютно необхідно, особливо з огляду на те, що відбувається зараз у США

- сказав Варгеї в інтерв'ю.

Деталі

"Таким чином, ми повернемося на правильний шлях... і допоможемо їм упоратися з їхніми фінансовими труднощами", - додав він.

Після того, як цей платіж буде здійснено, як повідомляється, робота перейде до створення більш формалізованого плану "гроші на реформи", узгодженого між Києвом і Брюсселем, за яким Україна отримає 50 мільярдів євро щоквартальними платежами, що залишилися.

Україна є країною-кандидатом у ЄС, і тому концепція полягає у тому, щоб пов'язати поточну фінансову допомогу (яка, за словами Києва, необхідна для підтримки функціонування держави у розпал війни) з курсом реформ, який вимагається від потенційних членів блоку, пише видання.

"Наше фінансування – це не просто допомога. Наше фінансування ґрунтується на умовах та результатах. Отже, по суті, зараз нам потрібно побачити план, що заслуговує на довіру, план реформ з боку України. По суті все майже готове", - сказав Варгеї.

"Так що так, це гнучкий інструмент, і тепер він буде швидко рухатися завдяки перехідному фінансуванню, щоб не було фінансового дефіциту... це можливість, створена у фонді для забезпечення ліквідності та безпеки платежів в Україні, що ми зробимо", - додав він. "Але інше, окрім цього, все пов'язано з виконанням", - вказав єврокомісар.

Контекст

1 лютого лідери ЄС погодилися заснувати чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро в межах спільного бюджету ЄС, щоб підтримати економіку країни, яка продовжує чинити опір російському вторгненню. Попередній пакет щомісячних виплат блоку обсягом 1,5 млрд євро закінчився у грудні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
financial-timesFinancial Times
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
briusselБрюссель
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64