Україна має отримати перший транш у межах нового пакету ЄС на 50 млрд євро протягом кількох тижнів - FT

Брюссель сподівається виплатити Україні перший транш у межах нового пакету довгострокової фінансової підтримки протягом кількох тижнів, але решту пакету підтримки буде прив'язано до виконання Україною вимог щодо реформ, повідомив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Для перехідного фінансування... наша мета – перша половина березня. Це абсолютно необхідно, особливо з огляду на те, що відбувається зараз у США - сказав Варгеї в інтерв'ю.

Деталі

"Таким чином, ми повернемося на правильний шлях... і допоможемо їм упоратися з їхніми фінансовими труднощами", - додав він.

Після того, як цей платіж буде здійснено, як повідомляється, робота перейде до створення більш формалізованого плану "гроші на реформи", узгодженого між Києвом і Брюсселем, за яким Україна отримає 50 мільярдів євро щоквартальними платежами, що залишилися.

Україна є країною-кандидатом у ЄС, і тому концепція полягає у тому, щоб пов'язати поточну фінансову допомогу (яка, за словами Києва, необхідна для підтримки функціонування держави у розпал війни) з курсом реформ, який вимагається від потенційних членів блоку, пише видання.

"Наше фінансування – це не просто допомога. Наше фінансування ґрунтується на умовах та результатах. Отже, по суті, зараз нам потрібно побачити план, що заслуговує на довіру, план реформ з боку України. По суті все майже готове", - сказав Варгеї.

"Так що так, це гнучкий інструмент, і тепер він буде швидко рухатися завдяки перехідному фінансуванню, щоб не було фінансового дефіциту... це можливість, створена у фонді для забезпечення ліквідності та безпеки платежів в Україні, що ми зробимо", - додав він. "Але інше, окрім цього, все пов'язано з виконанням", - вказав єврокомісар.

Контекст

1 лютого лідери ЄС погодилися заснувати чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро в межах спільного бюджету ЄС, щоб підтримати економіку країни, яка продовжує чинити опір російському вторгненню. Попередній пакет щомісячних виплат блоку обсягом 1,5 млрд євро закінчився у грудні.