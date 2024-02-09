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Украина должна получить первый транш в рамках нового пакета ЕС на 50 млрд евро в течение нескольких недель - FT

Украина должна получить первый транш в рамках нового пакета ЕС на 50 млрд евро в течение нескольких недель - FT

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 07:32  •  15991 просмотра

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Европейский Союз надеется выделить Украине первый транш нового пакета финансовой поддержки в 50 миллиардов евро в течение нескольких недель, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Украиной требований по проведению реформ.

Брюссель надеется выплатить Украине первый транш в рамках нового пакета долгосрочной финансовой поддержки в течение нескольких недель, но остальной пакет поддержки будет привязан к выполнению Украиной требований по реформам, сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Для переходного финансирования... наша цель - первая половина марта. Это абсолютно необходимо, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США

- сказал Варгеи в интервью.

Детали

"Таким образом, мы вернемся на правильный путь... и поможем им справиться с их финансовыми трудностями", - добавил он.

После того, как этот платеж будет осуществлен, как сообщается, работа перейдет к созданию более формализованного плана "деньги на реформы", согласованного между Киевом и Брюсселем, по которому Украина получит 50 миллиардов евро оставшимися ежеквартальными платежами.

Украина является страной-кандидатом в ЕС, и поэтому концепция заключается в том, чтобы связать текущую финансовую помощь (которая, по словам Киева, необходима для поддержания функционирования государства в разгар войны) с курсом реформ, который требуется от потенциальных членов блока, пишет издание.

"Наше финансирование - это не просто помощь. Наше финансирование основывается на условиях и результатах. Итак, по сути, сейчас нам нужно увидеть план, заслуживающий доверия, план реформ со стороны Украины. По сути все почти готово", - сказал Варгеи.

"Так что да, это гибкий инструмент, и теперь он будет быстро двигаться благодаря переходному финансированию, чтобы не было финансового дефицита... это возможность, созданная в фонде для обеспечения ликвидности и безопасности платежей в Украине, что мы сделаем", - добавил он. "Но остальное, кроме этого, все связано с выполнением", - указал еврокомиссар.

Контекст

1 февраля лидеры ЕС согласились учредить четырехлетний пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в рамках общего бюджета ЕС, чтобы поддержать экономику страны, которая продолжает сопротивляться российскому вторжению. Предыдущий пакет ежемесячных выплат блока в размере 1,5 млрд евро закончился в декабре.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Україна має отримати перший транш у межах нового пакету ЄС на 50 млрд євро протягом кількох тижнів - FT
Ukraine to receive first tranche under new €50 billion EU package within weeks - FT
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Украина должна получить первый транш в рамках нового пакета ЕС на 50 млрд евро в течение нескольких недель - FT

Европейский Союз надеется выделить Украине первый транш нового пакета финансовой поддержки в 50 миллиардов евро в течение нескольких недель, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Украиной требований по проведению реформ.

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