Украина должна получить первый транш в рамках нового пакета ЕС на 50 млрд евро в течение нескольких недель - FT
Киев • УНН
Европейский Союз надеется выделить Украине первый транш нового пакета финансовой поддержки в 50 миллиардов евро в течение нескольких недель, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Украиной требований по проведению реформ.
Брюссель надеется выплатить Украине первый транш в рамках нового пакета долгосрочной финансовой поддержки в течение нескольких недель, но остальной пакет поддержки будет привязан к выполнению Украиной требований по реформам, сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
Для переходного финансирования... наша цель - первая половина марта. Это абсолютно необходимо, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США
Детали
"Таким образом, мы вернемся на правильный путь... и поможем им справиться с их финансовыми трудностями", - добавил он.
После того, как этот платеж будет осуществлен, как сообщается, работа перейдет к созданию более формализованного плана "деньги на реформы", согласованного между Киевом и Брюсселем, по которому Украина получит 50 миллиардов евро оставшимися ежеквартальными платежами.
Украина является страной-кандидатом в ЕС, и поэтому концепция заключается в том, чтобы связать текущую финансовую помощь (которая, по словам Киева, необходима для поддержания функционирования государства в разгар войны) с курсом реформ, который требуется от потенциальных членов блока, пишет издание.
"Наше финансирование - это не просто помощь. Наше финансирование основывается на условиях и результатах. Итак, по сути, сейчас нам нужно увидеть план, заслуживающий доверия, план реформ со стороны Украины. По сути все почти готово", - сказал Варгеи.
"Так что да, это гибкий инструмент, и теперь он будет быстро двигаться благодаря переходному финансированию, чтобы не было финансового дефицита... это возможность, созданная в фонде для обеспечения ликвидности и безопасности платежей в Украине, что мы сделаем", - добавил он. "Но остальное, кроме этого, все связано с выполнением", - указал еврокомиссар.
Контекст
1 февраля лидеры ЕС согласились учредить четырехлетний пакет финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в рамках общего бюджета ЕС, чтобы поддержать экономику страны, которая продолжает сопротивляться российскому вторжению. Предыдущий пакет ежемесячных выплат блока в размере 1,5 млрд евро закончился в декабре.
Украина должна получить первый транш в рамках нового пакета ЕС на 50 млрд евро в течение нескольких недель - FT
Европейский Союз надеется выделить Украине первый транш нового пакета финансовой поддержки в 50 миллиардов евро в течение нескольких недель, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Украиной требований по проведению реформ.
Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла за неделю более чем на 30% - Минздрав
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей за неделю выросла на 31%, превысив эпидемический порог в четырех областях Украины, сообщает министерство здравоохранения.
На левобережье Херсонской области существенно снизилась интенсивность атак рф - Гуменюк
Украинские войска продолжают отражать атаки российских войск в Херсонской области, количество попыток штурма которых уменьшилось, враг избегает использования бронетехники из-за больших потерь.
Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен
Должностных лиц государственной службы по вопросам труда задержали за вымогательство полмиллиона гривен от предприятия за избежание внеплановой проверки.
Количество пострадавших из-за войны детей возросло
Более 500 украинских детей погибли и более 1200 получили ранения в результате продолжающегося российского вторжения.
Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами
За минувшие сутки российские военные атаковали 24 населенных пункта в Запорожской области, нанеся более 156 ударов из авиации, артиллерии и более 50 беспилотников.
россияне ночью 7 раз ударили по Сумской области, сбросили 10 мин - ОВА
Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, выпустив 10 мин на громаду.
На Николаевщине ночью уничтожили "шахед", в результате вражеских атак ранена врач "скорой"
В Николаевской области врач скорой помощи был ранен в результате атак вражеских БПЛА и ударных беспилотников FPV.
Враг поздно вечером ударил из тяжелой артиллерии по селу в Днепропетровской области - ОВА
Российские войска ночью обстреляли село в Никопольском районе Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв.
По Херсонской области россияне выпустили 342 снаряда, попали по критической инфраструктуре, есть жертвы - ОВА
За минувшие сутки российские войска нанесли 82 удара в том числе по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам Херсонской области, в результате чего два человека погибли и один человек получил ранения.