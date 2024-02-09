У США після аварії вертольота п'ятьох зниклих морпіхів знайдено мертвими
Київ • УНН
П'ятеро морських піхотинців, які перебували на борту зниклого гелікоптера, що розбився в Каліфорнії, були знайдені мертвими.
П'ятеро морських піхотинців США, які перебували на борту вертольота, що впав у середу в Каліфорнії, загинули. Про це повідомляє WSJ, пише УНН.
Деталі
Гелікоптер був знайдений в середу вранці в Пайн-Веллі, приблизно за 40 миль на схід від Сан-Дієго, після того, як він зник під час звичайного тренувального польоту днем раніше.
Вертоліт вилетів з авіабази "Кріч" під Лас-Вегасом у вівторок і був оголошений зниклим, коли не приземлився за розкладом на аеродромі "Мірамар" в Сан-Дієго того ж дня.
Морська піхота розпочала пошукові роботи разом з департаментом шерифа округу Сан-Дієго, Цивільним повітряним патрулем і цивільним допоміжним підрозділом ВПС США.
У своїй заяві в четвер генерал-майор Майкл Боргшульте з 3-го авіаційного крила морської піхоти підтвердив, що всі морські піхотинці, які були на борту, загинули.
Імена морських піхотинців не будуть оприлюднені, доки не будуть повідомлені найближчі родичі, йдеться в заяві.
Доповнення
8 січня у Південній Каліфорнії розбився вертоліт, який летів з авіабази "Кріч", що в окрузі Кларк, штат Невада, на авіабазу морської піхоти "Мірамар" у Сан-Дієго.
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