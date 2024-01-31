Американський винищувач F-16 розбився біля берегів Південної Кореї
Київ • УНН
Американський винищувач F-16 розбився біля берегів Південної Кореї в середу, пілот благополучно катапультувався.
В середу у водах біля західного узбережжя Південної Кореї розбився американський винищувач F-16, пілоту вдалося катапультуватися. Про це передає Yonhap, пише УНН.
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За даними видання, військовий літак впав у води поблизу міста Кунсан, за 274 кілометри на південь від Сеула, близько 8:40 ранку за місцевим часом. Пілот вирішив катапультуватися.
Зазначається, що в Кунсані розташована авіабаза військово-повітряних сил США, на якій працюють літаки F-16.
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