Американський винищувач F-16 розбився біля берегів Південної Кореї

В середу у водах біля західного узбережжя Південної Кореї розбився американський винищувач F-16, пілоту вдалося катапультуватися. Про це передає Yonhap, пише УНН.

Винищувач впав у воду, врятований пілот у безпеці, - йдеться у повідомленні.

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За даними видання, військовий літак впав у води поблизу міста Кунсан, за 274 кілометри на південь від Сеула, близько 8:40 ранку за місцевим часом. Пілот вирішив катапультуватися.

Зазначається, що в Кунсані розташована авіабаза військово-повітряних сил США, на якій працюють літаки F-16.

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