Гелікоптер ВМС США впав у затоку Сан-Дієго під час виконання планового завдання
Київ • УНН
Вертоліт ВМС США MH-60R розбився в затоці Сан-Дієго під час тренувань; шість членів екіпажу вижили і перебувають під наглядом лікарів.
Вертоліт ВМС США впав у затоку Сан-Дієго в штаті Каліфорнія під час навчального тренування, всі шість членів екіпажу на борту вижили. Про це повідомляє CBC News, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що гелікоптер MH-60R з ескадрильї Helicopter Maritime Strike (HSM) 41 впав у затоці Сан-Дієго "під час звичайних тренувань". На борту знаходилися шість членів екіпажу, вони вижили, і рятувальний човен, що знаходився на місці події, доставив усіх на берег.
Весь персонал проходить медичне обстеження. Розпочато розслідування для встановлення причин катастрофи.
Доповнення
Військово-морські сили США описують вертоліт MH-60R Sea Hawk як свою "найдосконалішу морську ударну платформу з крилом, що обертається".
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