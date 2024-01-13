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Гелікоптер ВМС США впав у затоку Сан-Дієго під час виконання планового завдання

Гелікоптер ВМС США впав у затоку Сан-Дієго під час виконання планового завдання

Київ • УНН

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Вертоліт ВМС США MH-60R розбився в затоці Сан-Дієго під час тренувань; шість членів екіпажу вижили і перебувають під наглядом лікарів.

Вертоліт ВМС США впав у затоку Сан-Дієго в штаті Каліфорнія під час навчального тренування, всі шість членів екіпажу на борту вижили. Про це повідомляє CBC News, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що гелікоптер MH-60R з ескадрильї Helicopter Maritime Strike (HSM) 41 впав у затоці Сан-Дієго "під час звичайних тренувань". На борту знаходилися шість членів екіпажу, вони вижили, і рятувальний човен, що знаходився на місці події, доставив усіх на берег.

Весь персонал проходить медичне обстеження. Розпочато розслідування для встановлення причин катастрофи.

Доповнення

Військово-морські сили США описують вертоліт MH-60R Sea Hawk як свою "найдосконалішу морську ударну платформу з крилом, що обертається".

Нагадаємо

11 грудня американський літак F-16 впав у Жовте море під час навчань після зльоту з авіабази Кунсан, але пілот благополучно катапультувався і був врятований.

Під Каннами розбився гелікоптер, двоє людей загинули12.01.24, 03:30 • 26149 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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