Під Каннами розбився гелікоптер, двоє людей загинули

Двоє людей загинули в четвер, коли невеликий вертоліт розбився після зльоту з Канн на півдні Франції. Гелікоптер впав у море поблизу міста Мандельє-ла-Напуль. Про це пише France 3 Régions, передає УНН.

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На борту гелікоптера, який розбився в затоці Напуль, за кілька сотень метрів від аеропорту Канн-Мандельє, було двоє людей. Їхні тіла ввечері знайшли в уламках машини водолази пожежної бригади.

За попередніми даними, це 35-річна жінка-пілот і 27-річний чоловік, її учень.

На пошуки була мобілізована масштабна пошуково-рятувальна операція, включаючи три пожежні катери, три інші морські рятувальні підрозділи з Канн, Антіб і Теулес, а також вертоліт служби цивільної безпеки Dragon.

В операції також брала участь берегова бригада морської жандармерії з Антіба.

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