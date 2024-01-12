Под Каннами разбился вертолет, два человека погибли

Два человека погибли в четверг, когда небольшой вертолет разбился после взлета из Канн на юге Франции. Вертолет упал в море вблизи города Манделье-ла-Напуль. Об этом пишет France 3 Régions, передает УНН.

Детали

На борту вертолета, который разбился в заливе Напуль, в нескольких сотнях метров от аэропорта Канн-Манделье, было два человека. Их тела вечером нашли в обломках машины водолазы пожарной бригады.

По предварительным данным, это 35-летняя женщина-пилот и 27-летний мужчина, ее ученик.

На поиски была мобилизована масштабная поисково-спасательная операция, включая три пожарных катера, три других морских спасательных подразделения из Канн, Антиб и Теулес, а также вертолет службы гражданской безопасности Dragon.

В операции также участвовала береговая бригада морской жандармерии из Антиба.

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