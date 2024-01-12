Под Каннами разбился вертолет, два человека погибли
Два человека погибли в результате крушения вертолета вблизи Канн, Франция, на борту которого были женщина-пилот и студент.
В Херсоне улицу переименовали на честь погибшего патрульного Виталия Новицкого
В Херсоне переименовали улицу в честь погибшего во время обстрела милиционера Виталия Новицкого. Городской совет принял решение о переименовании после общественного голосования.
Байден сделал заявление относительно ударов по хуситам в Йемене
США и союзники наносят удары по объектам хуситов в Йемене для защиты судоходства после беспрецедентных морских атак повстанцев, предупреждает президент Байден.
CNN: Удары США и Британии поразили десятки целей хуситов в Йемене
Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по более чем десятку объектов хуситов в Йемене для противодействия потенциальным угрозам судоходству в Красном море.
Нападения в Красном море: немецкий завод Tesla приостанавливает производство из-за отсутствия деталей
Tesla останавливает производство на своей берлинской гигафабрике на две недели из-за дефицита запчастей, вызванного атаками в Красном море.
США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене
Силы США и Великобритании нанесли авиаудары по объектам хуситов в Йемене, поразив районы Ходейды и Саны на фоне увеличения количества нападений хуситов на международное судоходство.
Times: этой ночью Британия и США нанесут удары по позициям хуситов в Йемене
По информации издания, британский премьер Риши Сунак уведомил членов своего кабмина о "неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером".
Хантер Байден не признает себя виновным в уклонении от уплаты налогов
Хантер Байден не признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, судебное разбирательство назначено на июнь 2024 года; он также отверг обвинения по отдельному делу о нарушении закона об оружии.
НА ТОТ оккупанты выдают льготный уголь в обмен на получение паспорта рф
Россияне в оккупированном Херсоне обменивают уголь на российские паспорта; отсутствие паспорта означает замерзание для украинцев.
Кирби рассказал, как США контролируют предоставленное Украине оружие
Джон Кирби подтвердил усилия США по отслеживанию оружия в Украине, несмотря на проблемы, освещенные в отчете Пентагона. Доказательств злоупотреблений не обнаружено.