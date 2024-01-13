Вертолет ВМС США упал в залив Сан-Диего во время выполнения планового задания
Киев • УНН
Вертолет ВМС США MH-60R разбился в заливе Сан-Диего во время тренировок; шесть членов экипажа выжили и находятся под наблюдением врачей.
Вертолет ВМС США упал в залив Сан-Диего в штате Калифорния во время учебной тренировки, все шесть членов экипажа на борту выжили. Об этом сообщает CBC News, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что вертолет MH-60R из эскадрильи Helicopter Maritime Strike (HSM) 41 упал в заливе Сан-Диего "во время обычных тренировок". На борту находились шесть членов экипажа, они выжили, и спасательная лодка, находившаяся на месте происшествия, доставила всех на берег.
Весь персонал проходит медицинское обследование. Начато расследование для установления причин катастрофы.
Дополнение
Военно-морские силы США описывают вертолет MH-60R Sea Hawk как свою "самую совершенную морскую ударную платформу с вращающимся крылом".
Напомним
11 декабря американский самолёт F-16 упал в Жёлтое море во время учений после взлёта с авиабазы Кунсан, но пилот благополучно катапультировался и был спасён.
Под Каннами разбился вертолет, два человека погибли12 январь 2024, 01:30 • 24412 просмотров
Вертолет ВМС США упал в залив Сан-Диего во время выполнения планового задания
Вертолет ВМС США MH-60R разбился в заливе Сан-Диего во время тренировок; шесть членов экипажа выжили и находятся под наблюдением врачей.
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