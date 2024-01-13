Вертолет ВМС США упал в залив Сан-Диего во время выполнения планового задания

Вертолет ВМС США упал в залив Сан-Диего в штате Калифорния во время учебной тренировки, все шесть членов экипажа на борту выжили. Об этом сообщает CBC News, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что вертолет MH-60R из эскадрильи Helicopter Maritime Strike (HSM) 41 упал в заливе Сан-Диего "во время обычных тренировок". На борту находились шесть членов экипажа, они выжили, и спасательная лодка, находившаяся на месте происшествия, доставила всех на берег.

Весь персонал проходит медицинское обследование. Начато расследование для установления причин катастрофы.

Дополнение

Военно-морские силы США описывают вертолет MH-60R Sea Hawk как свою "самую совершенную морскую ударную платформу с вращающимся крылом".

Напомним

11 декабря американский самолёт F-16 упал в Жёлтое море во время учений после взлёта с авиабазы Кунсан, но пилот благополучно катапультировался и был спасён.

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