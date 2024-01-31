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Американский истребитель F-16 разбился у берегов Южной Кореи

Американский истребитель F-16 разбился у берегов Южной Кореи

Киев • УНН

 • 17248 просмотра

Американский истребитель F-16 разбился у берегов Южной Кореи в среду, пилот благополучно катапультировался.

В среду в водах у западного побережья Южной Кореи разбился американский истребитель F-16, пилоту удалось катапультироваться. Об этом передает Yonhap, пишет УНН.

Истребитель упал в воду, спасенный пилот в безопасности,

- говорится в сообщении.

Детали

По данным издания, военный самолет упал в воды вблизи города Кунсан, в 274 километрах к югу от Сеула, около 8:40 утра по местному времени. Пилот решил катапультироваться.

Отмечается, что в Кунсане расположена авиабаза военно-воздушных сил США, на которой работают самолеты F-16.

Напомним

В январе вертолет ВМС США упал в залив Сан-Диего в штате Калифорния во время учебной тренировки, все шесть членов экипажа на борту выжили.

Под Каннами разбился вертолет, два человека погибли12.01.24, 03:30 • 26149 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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