Американский истребитель F-16 разбился у берегов Южной Кореи
Киев • УНН
Американский истребитель F-16 разбился у берегов Южной Кореи в среду, пилот благополучно катапультировался.
В среду в водах у западного побережья Южной Кореи разбился американский истребитель F-16, пилоту удалось катапультироваться. Об этом передает Yonhap, пишет УНН.
Истребитель упал в воду, спасенный пилот в безопасности,
Детали
По данным издания, военный самолет упал в воды вблизи города Кунсан, в 274 километрах к югу от Сеула, около 8:40 утра по местному времени. Пилот решил катапультироваться.
Отмечается, что в Кунсане расположена авиабаза военно-воздушных сил США, на которой работают самолеты F-16.
Напомним
В январе вертолет ВМС США упал в залив Сан-Диего в штате Калифорния во время учебной тренировки, все шесть членов экипажа на борту выжили.
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