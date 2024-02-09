В США после крушения вертолета пять пропавших морпехов найдены мертвыми

Пятеро морских пехотинцев США, которые находились на борту вертолета, упавшего в среду в Калифорнии, погибли. Об этом сообщает WSJ, пишет УНН.

Детали

Вертолет был найден в среду утром в Пайн-Вэлли, примерно в 40 милях к востоку от Сан-Диего, после того, как он исчез во время обычного тренировочного полета днем ранее.

Вертолет вылетел с авиабазы "Крич" под Лас-Вегасом во вторник и был объявлен пропавшим, когда не приземлился по расписанию на аэродроме "Мирамар" в Сан-Диего в тот же день.

Морская пехота начала поисковые работы вместе с департаментом шерифа округа Сан-Диего, Гражданским воздушным патрулем и гражданским вспомогательным подразделением ВВС США.

В своем заявлении в четверг генерал-майор Майкл Боргшульте из 3-го авиационного крыла морской пехоты подтвердил, что все морские пехотинцы, которые были на борту, погибли.

Имена морских пехотинцев не будут обнародованы, пока не будут уведомлены ближайшие родственники, говорится в заявлении.

Дополнение

8 января в Южной Калифорнии разбился вертолет, который летел с авиабазы "Крич", что в округе Кларк, штат Невада, на авиабазу морской пехоты "Мирамар" в Сан-Диего.

Напомним

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