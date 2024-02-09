В США после крушения вертолета пять пропавших морпехов найдены мертвыми
Пятеро морских пехотинцев, которые находились на борту пропавшего вертолета, разбившегося в Калифорнии, были найдены мертвыми.
"Очередное военное преступление рф" - Лубинец отреагировал на планы россиян создать первый на ВОТ "Центр юнармейской подготовки"
Планы россиян создать первый "Центр юнармейской подготовки" в оккупированном Мелитополе нарушают международное право и считаются очередным военным преступлением по мнению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Украина должна получить первый транш в рамках нового пакета ЕС на 50 млрд евро в течение нескольких недель - FT
Европейский Союз надеется выделить Украине первый транш нового пакета финансовой поддержки в 50 миллиардов евро в течение нескольких недель, но дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения Украиной требований по проведению реформ.
Заболеваемость ОРВИ среди детей выросла за неделю более чем на 30% - Минздрав
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди детей за неделю выросла на 31%, превысив эпидемический порог в четырех областях Украины, сообщает министерство здравоохранения.
На левобережье Херсонской области существенно снизилась интенсивность атак рф - Гуменюк
Украинские войска продолжают отражать атаки российских войск в Херсонской области, количество попыток штурма которых уменьшилось, враг избегает использования бронетехники из-за больших потерь.
Чиновников Гоструда задержали на взятке в полмиллиона гривен
Должностных лиц государственной службы по вопросам труда задержали за вымогательство полмиллиона гривен от предприятия за избежание внеплановой проверки.
Количество пострадавших из-за войны детей возросло
Более 500 украинских детей погибли и более 1200 получили ранения в результате продолжающегося российского вторжения.
Враг за сутки ударил по 24 населенным пунктам Запорожской области: стрелял из авиации и артиллерии, атаковал более 50 дронами
За минувшие сутки российские военные атаковали 24 населенных пункта в Запорожской области, нанеся более 156 ударов из авиации, артиллерии и более 50 беспилотников.
россияне ночью 7 раз ударили по Сумской области, сбросили 10 мин - ОВА
Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, выпустив 10 мин на громаду.
На Николаевщине ночью уничтожили "шахед", в результате вражеских атак ранена врач "скорой"
В Николаевской области врач скорой помощи был ранен в результате атак вражеских БПЛА и ударных беспилотников FPV.