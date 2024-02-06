Бывший президент Чили Пинера погиб в авиакатастрофе: разбился на вертолете

Бывший президент Чили Себастьян Пинера погиб в результате аварии вертолета, которая произошла на юге страны в городе Лаго Ранко. Об этом сообщили местные СМИ, передает УНН.

Детали

Журналисты Чили сообщают о смерти Себастьян Пинера, ссылаясь на заявления правительства и офиса бывшего Президента.

Гибель Пинеры подтвердила и министр внутренних дел Каролина Тоха. Она также добавила, что в этой аварии погиб только 74-летний экс-президент, остальные трое пассажиров выжили. Тело Пинеры уже нашли, и опознали.

Друзья бывшего Президента Чили отмечают, что он по жизни был рисковым человеком, летал на собственном вертолете и любил глубоководные дайвинги.

Справочно

Пиньера руководил Чили с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.

По состоянию на 2024 год он занимал рейтинг 1176 в мировом списке самых богатых людей Forbes с состоянием 2,7 миллиарда долларов.

Пинера запомнился, как успешный бизнесмен, который руководил быстрым экономическим ростом и резким падением безработицы во время своего первого президентства с 2010 по 2014 год, в то время, когда многие торговые партнеры и соседи Чили столкнулись с резким замедлением роста.

Его второе президентство с 2018 по 2022 год ознаменовалось бурными протестами против неравенства, которые привели к обвинениям в нарушениях прав человека и закончились тем, что правительство пообещало разработать новую конституцию.

Пинера также следил за ситуацией в стране во время пандемии COVID-19. Тогда Чили стала одной из стран с самым быстрым темпом вакцинации в мире.

Одним из памятных событий при его каденции - спасение шахтеров в 2010 году. Сам Пинера неоднократно вспоминал эту историю. Тогда шахтеры оказались в ловушке под пустыней Атакама. За их спасением следил весь мир. А в 2014 году операцию спасения сняли в киноленте "33".