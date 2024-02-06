Колишній президент Чилі Пінера загинув в авіакатастрофі: розбився на гелікоптері
Київ • УНН
Колишній президент Чилі Себастьян Пінера загинув у катастрофі гелікоптера, а троє інших пасажирів вижили.
Колишній президент Чилі Себастьян Пінера загинув у результаті аварії вертольота, що відбулась на півдні країни в місті Лаго Ранко. Про це повідомили тамтешні ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Журналісти Чілі повідомляють про смерть Себастьян Пінера, посилаються на заяви уряду та офісу колишнього Президента.
Загибель Пінери підтвердила й Міністерка внутрішніх справ Кароліна Тоха. Вона також додала, що в цій аварії загинув лише 74-річний екс-президент, інші троє пасажирів вижили. Тіло Пінери вже знайшли, й опізнали.
Друзі колишнього Президента Чілі відзначають, що він по життю був ризиковою людиною, літав на власному гелікоптері та любив глибоководні дайвінги.
Довідково
Піньєра керував Чілі з 2010 по 2014 рік і з 2018 по 2022 рік.
Станом на 2024 рік він займав рейтинг 1176 у світовому списку найбагатших людей Forbes із статками 2,7 мільярда доларів.
Пінера запам’ятався, як успішний бізнесмен, який керував швидким економічним зростанням і різким падінням безробіття під час свого першого президентства з 2010 по 2014 рік, у той час, коли багато торгових партнерів і сусідів Чилі зіткнулися з різким уповільненням зростання.
Його друге президентство з 2018 по 2022 рік ознаменувалося бурхливими протестами проти нерівності, що призвели до звинувачень у порушеннях прав людини та закінчилися тим, що уряд пообіцяв розробити нову конституцію.
Пінера також слідкував за ситуаціє в країні під час пандемії COVID-19. Тоді Чілі стала однією з країн із найшвидшим темпом вакцинації у світі.
Однією з пам’ятних подій за його каденції – порятунок шахтарів у 2010 році. Сам Пінера неодноразово згадував цю історію. Тоді шахтарі опинились у пастці під пустелею Атакама. За їхнім порятунком слідкував увесь світ. А у 2014 році операцію порятунку зафільмували у кінострічці "33".