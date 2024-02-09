США завдали ударів по військовій техніці хуситів у Ємені
Київ • УНН
Американські військові завдали удару по військовій техніці хуситів, включаючи безпілотні надводні кораблі і протикорабельні крилаті ракети в Ємені, які становили загрозу для американських і торгових суден у Червоному морі.
Американські військові в четвер завдали сім ударів по військовій техніці хуситів у Ємені, повідомляє центральне командування ЗС США, передає УНН.
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Восьмого лютого в період 14.00-18.00 GMT сили центрального командування США з метою самооборони завдали сім ударів по чотирьох безпілотних надводних кораблях хуситів і семи протикорабельних крилатих ракет, які були підготовлені до запуску по судах у Червоному морі
За даними командування, ракети становили загрозу кораблям ВМС США та торговельним судам у регіоні.
Єменські хусити заявили про ракетну атаку на американський військовий корабель у Червоному морі31.01.24, 09:59 • 20097 переглядiв