США завдали ударів по військовій техніці хуситів у Ємені

Американські військові в четвер завдали сім ударів по військовій техніці хуситів у Ємені, повідомляє центральне командування ЗС США, передає УНН.

Деталі

Восьмого лютого в період 14.00-18.00 GMT сили центрального командування США з метою самооборони завдали сім ударів по чотирьох безпілотних надводних кораблях хуситів і семи протикорабельних крилатих ракет, які були підготовлені до запуску по судах у Червоному морі йдеться у повідомленні.

За даними командування, ракети становили загрозу кораблям ВМС США та торговельним судам у регіоні.

Єменські хусити заявили про ракетну атаку на американський військовий корабель у Червоному морі