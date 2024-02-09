США нанесли удары по военной технике хуситов в Йемене

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
  •  142783 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  142795 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  141551 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  168734 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  175535 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  193858 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  239908 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  256503 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  234823 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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Новости по теме

США нанесли удары по военной технике хуситов в Йемене

Американские военные нанесли удар по военной технике хуситов, включая беспилотные надводные корабли и противокорабельные крылатые ракеты в Йемене, которые представляли угрозу для американских и торговых судов в Красном море.

Новости Мира •   •  13421 просмотра
США нанесли удары по военной технике хуситов в Йемене

Международный день стоматолога, День пиццы. Что еще можно отметить 9 февраля

Сегодня, девятого февраля, отмечается Международный день стоматолога. Создателем современной стоматологии в ХѴІІІ веке был французский врач Пьер Фошар, который выделил ее в отдельную медицинскую специальность.

УНН Lite •   •  13792 просмотра
Международный день стоматолога, День пиццы. Что еще можно отметить 9 февраля

Глава Пентагона Ллойд Остин возглавит встречу в формате Рамштайн 14 февраля

Министр Пентагона Ллойд Остин возглавит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе 14 февраля, чтобы обсудить войну в Украине и международную поддержку, необходимую для защиты ее территории.

Война •   •  15419 просмотра
Глава Пентагона Ллойд Остин возглавит встречу в формате Рамштайн 14 февраля

Байден: ответ Израиля в Газе на резню ХАМАС 7 октября был чрезмерным

Байден раскритиковал боевые действия Израиля в ответ на атаку ХАМАСа 7 октября и назвал ее "чрезмерной".

Новости Мира •   •  18131 просмотра
Байден: ответ Израиля в Газе на резню ХАМАС 7 октября был чрезмерным

Извержение вулкана в Исландии: лава разорвала трубопровод для отопления и горячей воды

Извержение вулкана в Исландии привело к тому, что лава разорвала трубопровод, который обеспечивает отоплением и горячей водой более 20 000 домов.

Новости Мира •   •  18475 просмотра
Извержение вулкана в Исландии: лава разорвала трубопровод для отопления и горячей воды

WP: интервью Путина может убедить республиканцев блокировать военную помощь Украине

Интервью Путина Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Трампа и может повысить шансы Дональда Трампа на переизбрание, убедив республиканцев продолжать блокировать военную помощь США Украине.

Война •   •  28143 просмотра
WP: интервью Путина может убедить республиканцев блокировать военную помощь Украине

The Economist: Увольнение Валерия Залужного - новый решающий этап в войне

Увольнение Зеленским генерала Залужного и назначение генерала Сырского означает новый решающий этап в войне и риски допустить ошибки.

Война •   •  26293 просмотра
The Economist: Увольнение Валерия Залужного - новый решающий этап в войне

В России пожар и взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, очевидцы пишут о звуках дронов

Очевидцы сообщают, что во время пожара на Ильичевском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае России 9 февраля они слышали беспилотники и взрывы.

Война •   •  102211 просмотра
В России пожар и взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, очевидцы пишут о звуках дронов

Foreign Affairs: Киев покорил российский флот, как это удалось сделать

Украина получила контроль над Черным морем, уничтожив 9 крупных российских кораблей, обезопасив пути экспорта зерна и усложнив российские поставки в Крым.

Война •   •  100516 просмотра
Foreign Affairs: Киев покорил российский флот, как это удалось сделать

Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах

Министерство юстиции заявило, что хотя Байден непреднамеренно хранил секретные документы у себя дома, ему не будет предъявлено уголовных обвинений.

Новости Мира •   •  92409 просмотра
Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о секретных документах