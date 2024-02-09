США нанесли удары по военной технике хуситов в Йемене

Американские военные в четверг нанесли семь ударов по военной технике хуситов в Йемене, сообщает центральное командование ВС США, передает УНН.

Детали

Восьмого февраля в период 14.00-18.00 GMT силы центрального командования США в целях самообороны нанесли семь ударов по четырём беспилотным надводным кораблям хуситов и семи противокорабельным крылатым ракетам, которые были подготовлены к запуску по судам в Красном море говорится в сообщении.

По данным командования, ракеты представляли угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.

Йеменские хуситы заявили о ракетной атаке на американский военный корабль в Красном море