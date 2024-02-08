Bloomberg: Євросоюз готується до перемоги Трампа на виборах президента США
Київ • УНН
Європейська комісія готується до можливого посилення торговельних обмежень і більш агресивного політичного стилю в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.
Єврокомісія почала оцінку наслідків президентських виборів у США, особлива увага приділяється сценарію, в якому переможе Дональд Трамп. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає УНН.
Деталі
Стиль політика стає дедалі агресивнішим, європейським країнам слід підготуватися, пояснив високопосадовець, знайомий із ходом підготовки. У Брюсселі продумують реакцію на будь-які торговельні обмеження, які може прийняти Білий дім.
За даними агентства, Трамп обмірковує запровадження нових рестрикцій щодо торгівлі з ЄС, якщо повернеться до Білого дому. Йдеться про запровадження мінімального тарифу у розмірі 10% та контрзаходи проти європейських податків на цифрові послуги.
Під час першого президентського терміну Трамп підвищив мита на імпорт сталевої та алюмінієвої продукції з Євросоюзу — у 25% і 10% відповідно з метою захисту американської промисловості.
ЄС запровадив тарифні заходи на імпорт різних товарів зі США. Незабаром після того, як президентом став Джо Байден , ці митні тарифи були частково скасовані.
Керівництво ЄС вважає, що навіть після скасування частини тарифів ситуація залишилася несправедливою: європейські експортери витрачають на мита $350 млрд щорічно. Незважаючи на це, країни Євросоюзу не бажають повторно вводити тарифи у відповідь, побоюючись, що це додасть Трампу голосів виборців.
Доповнення
Дії Байдена більш миролюбні, співпраця з підтримки України допомогла відновити трансантлантичні відносини, але європейські чиновники, як і раніше, вважають, що торговельна політика нинішнього президента США досі має багато спільного з девізом Трампа "Америка насамперед", зазначає Bloomberg.
Наприклад, керівництво ЄС було вражене програмою Байдена із субсидування "зелених" технологій вартістю понад $390 млрд, що дала компаніям стимул перенаправляти інвестиції з Європи до США.
Крім того, проблеми із узгодженням у конгресі допомоги Україні, Ізраїлю та іншим закордонним партнерам викликає побоювання у країн Європи, наскільки надійні США незалежно від того, хто є президентом.
Байден звинуватив Трампа у затримці виділення допомоги Україні06.02.24, 21:14 • 29927 переглядiв